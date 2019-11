Niño Dios gigante de Zacatecas causa sensación en el mundo

A 22 kilómetros de la capital del estado de Zacatecas y en el municipio de Guadalupe se encuentra Zóquite, una pequeña comunidad que había pasado desapercibida y en la que sus habitantes viven rodeados de la tranquilidad que es muy propia de los poblados pequeños.

Hace apenas unos días Zóquite se convirtió en el centro de atención de propios y extraños, así como de medios de comunicación nacionales y extranjeros... gracias al Niño Dios más grande del mundo.

Si bien la escultura del Niño Dios no ha sido reconocida por ninguna autoridad como la más grande del mundo, no dudamos que lo sea; pues según información existe una figura del Niño Jesús en Nezahualcóyotl que mide 5 metros de alto, 1.5 metros de largo y tiene un peso de 500 kilos.

Mientras que en Alemania se encuentra otra figura religiosa de cuatro metros de alto... entonces, el récord lo tendría el gigante Niño Dios de Zóquite que mide 6 metros con 56 centímetros, y pesa 750 kilogramos.

-ZÓQUITE EN LA MIRA DE LA PRENSA INTERNACIONAL-

Desde The New York Post hasta la revista Rolling Stone han dedicado páginas y palabras a esta monumental escultura, las comparaciones con el Niño Dios no se hicieron esperar, pues algunos lo comparan con Nicolas Cage y otros con el cantante británico Phil Collins.

“Una iglesia en México reveló una estatua extremadamente grande del niño Jesús que, sin darse cuenta, tiene un parecido sorprendente con Phil Collins”, publicaron en el sitio de RollingStone.

Por su parte, The New York Post realizó una comparación más aventurada del Niño Dios de Zóquite con el Intérprete de “Another day in paradise”; la comparación se centra en los enormes ojos azules y el mechón de cabello sobre la frente que Phil Collins presumía allá por la década de los años 80.

Incluso el diario se comunicó con los representantes del cantante para pedirle su opinión “sobre este enorme homenaje accidental”, pero no obtuvieron ninguna respuesta por parte del famoso músico.

Incluso, el sitio Consequence of Sound escribió al respecto: “En uno de los capítulos más extraños del libro de Génesis, una iglesia mexicana ha construido una enorme estatua del niño Jesús que se parece a Phil Collins”.