Niños invitan a pequeño vendedor a disfrutar pizza y se viralizan

ACATZINGO DE HIDALGO, Pue.- A través de redes sociales se hizo viral una fotografía en la cual se observa a unos niños al interior de un restaurante compartiendo su pizza con otro menor que vende dulces, a quien invitaron a comer.

De acuerdo a la publicación compartida por la página de Facebook Bienestar Comunitario Acatzingo Puebla 911, la historia ocurrió en una pizzería de Acatzingo, cuando un grupo de niños estaba disfrutando de una pizza, refresco y un plato de alitas.

Al lugar entró otro pequeño que se dedica a vender chicles y dulces en la calle y comenzó a ofrecer sus productos entre las mesas.

Sin embargo, al llegar a la mesa de los menores, éstos en lugar de comprarle, lo invitaron a sentarse con ellos y disfrutar una rebanada de pizza.

De inmediato, el gesto llamó la atención de los demás comensales, que compartieron el momento en sus redes sociales.

El momento compartido ya tiene 86 mil reacciones y comentarios como: "Me hicieron el día con esto ver tu celular y encontrarte este tipo de acciones te ponen con más ganas de disfrutar un día hermoso y ver que la riqueza no se encuentra en el dinero si no en el peso de cada corazón de esos niños lo bonito de no distinguir la clase económica de nadie a esa edad".

