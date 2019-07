Una vez más las redes de Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar tras presentar algunos problemas.

Por medio de Twitter, usuarios reportaron las fallas en dichas aplicaciones.

Se cayó Instagram, Facebook y Whatsapp; así que estamos todos en Twitter.#InstagramDown#FacebookDown #BuenMiercoles pic.twitter.com/UisCiIJzlN — Zad (@nicolas_zad) 3 de julio de 2019 -Y después de dos meses, las imágenes de Facebook, WhatsApp e Instagram no cargan #FacebookDown — Ivan LH (@Ivan_Saiyaman) 3 de julio de 2019 Facebook, Instagram y WhatsApp en estos momentos.#FacebookDown pic.twitter.com/zo4MwHKbl9 — Luis González (@jesuisLuuis) 3 de julio de 2019 Con razón no puedo ver la transmisión del ciclismo, tampoco descargar imágenes ni audios #facebookdown #whatsappdown — Julio César (@Julio_Arana1990) 3 de julio de 2019 #FacebookDown

¿Estáis teniendo problemas al acceder a #Facebook? Todo parece indicar que ha vuelto a caerse.https://t.co/KXChkLJuXO pic.twitter.com/EGICYiuCiZ — Ramón C.M. (@_RamonCM_) 3 de julio de 2019 Quiero enviar una imagen por Whatsapp y no la puedo ver...aun cuando la descargo dice que la foto ya no esta en mi telefono...algo similar ocurre con Facebook, soy el unico??#facebookdown #whatsappdown ??? — Hector Valenzuela (@hector_val96) 3 de julio de 2019

De acuerdo, con el sitio Down Detector los errores más comunes son problemas para iniciar sesión, las fotos no cargan o que no pueden entrar al sitio.