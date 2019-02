¡No estamos solos! Cámara de seguridad capta vuelo de ¿OVNI?

Mediante sus redes sociales, la Policía de Broome en Australia compartió un video de un suceso extraordinario que captaron sus cámaras de seguridad la noche del 16 de febrero.

En el video se muestra una fuerte lluvia con relámpagos y poco después aparece misteriosamente una especie de nave espacial que comienza a sobrevolar los cielos.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S — Broome Police (@BroomePol) 17 de febrero de 2019

“Después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar la noche anterior en la ciudad costera, parece que no estábamos solos”, fue el mensaje de la Policía de Broome tras difundir el extraño suceso.

El video que en poco tiempo fue viral, desató criticas y comentarios de todo tipo, usuarios comentaron sus teorías y sus explicaciones después de ver la publicación, como la existencia de aliens, hasta los reflejos de una camioneta que se muestra en las imágenes, pero que fue ,¿un OVNI o reflejos de luz?.