¡No le llega su recarga y se roba unas papitas! Ella es #Lady30pesos

Hoy te presentamos #Lady30pesos, una mujer que se ha hecho viral luego de que reclamara un reembolso de 30 pesos de una recarga telefónica.

El momento fue capturado por la cajera de una tienda de conveniencia quien realizó la operación y quien le afirmaba que sí le había hecho la recarga.

Aquí está su ticket, yo le puse saldo.

Por su parte, la usuaria le reclama el robo de sus 30 pesos asegurando que la máquina se había trabado y no había registrado la recarga, incluso le exige arreglarse con la empresa telefónica Movistar.

Tú me estas robando 30 pesos. Yo vine por saldo no por un ticket. Tu cosa esa se cicló. Me regresas mis 30 pesos y tú te arreglas con Movistar.

Al no conseguir ni su recarga ni su dinero, la señora enfurece y se retira de la tienda no sin antes llevarse una bolsita de papas.

Aquí de te dejamos el video ⬇