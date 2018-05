"No me acuerdo"; Meade olvida el título de su libro y los memes se lo comen

La noche de este lunes, el candidato a la Presidencia de México, José Antonio Meade, se presentó en el programa de Televisa "Tercer Grado", en donde promocionó su próximo libro, pero no pudo recordar el título de su texto.

En el ejercicio periodístico, fue abordado sobre los temas de corrupción y la nueva estrategia de campaña y dentro del PRI, en general, usuarios de redes sociales indicaron que el programa fue un tanto aburrido, además de que Meade no dejaba de hablar de "Ya sabes quién", de Andrés Manuel López Obrador.

Pero todo cambió cuando fue cuestionado por qué no tenía un libro donde planteara su visión del país y sus principales propuestas como los tuvo Enrique Peña Nieto, previo a las elecciones del 2012 y como lo tiene López Obrador previo a las elecciones del 2018.

El candidato a la coalición "Todos por México" dijo que la siguiente semana sacará su libro, aunque no sabe el título, lo único que no escribió, dijo.

"No me acuerdo cómo se va a llamar", a lo que Carlos Loret de Mola añadió: "Pero ¿si lo escribió usted?", en tanto Meade contestó: "Sí, sí, sí. Lo único que no escribí yo es el título".

Por lo que en redes sociales no tardaron en salir los memes señalando la situación de Meade.