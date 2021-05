"¡No somos ancianos!", la queja contra CDMX por ilustrar a adultos de 50 años como viejitos

Usuarios en redes sociales externaron su molestia luego de que el gobierno de la Ciudad de México ilustrara a los adultos de 50 años como "viejitos" para promocionar la campaña de vacunación en este sector de la población.

Una imagen de dos personas ancianas, con canas, lentes y hasta un gatito fue motivo de quejas y burlas hacia el gobierno de la capital por esteriotipar a este sector como si ya fueran adultos mayores.

Frases como "no somos ancianos", "ignorancia total" y hasta que "por qué ching... el gato" fueron algunas de las reacciones que desacreditaron por completo el retrato del gobierno hacia la gente en ese rango de edad.

Jajajajaja!!! Ignorancia total! Què no han visto a los #CINCUENTONES hoy dìa? — Alicia MB (@Moony_04) May 2, 2021 Jajajaja pues al menos no somos ancianos. Lo seremos, pero todo a su tiempo. — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 2, 2021

Incluso hubo periodistas como Leticia Robles, quien hizo la comparación entre el dibujo y una fotografía suya, en la cual se puede ver claramente no lucen igual.

Por su parte, Javier Risco destacó la diferencia entre la imagen que se usó para promocionar la vacunación en el ciudad y en los demás estados, donde los dibujos parecen unos abuelitos en la CDMX pero en el campo lucen mucho más jóvenes.

Cómo me ve

el GCDMX. YO pic.twitter.com/vnHmLt6Ecn — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 2, 2021 Mea culpa. Cuando el equipo estaba terminando la última versión pensé “ya al rato les pido que actualicen el icono”. Al parecer los adultos de 50 a 59 no me lo perdonarán nunca :/ — Eduardo Clark (@EduardoClark) May 2, 2021

¡Habemus diseño nuevo!

Tras el rechazo de la gente, José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, publicó un nuevo diseño para rectificar el anterior y además reveló que dicha imagen ya había sido cambiada en la página oficial de vacunación de la Ciudad de México.

Ahora sí ;-) https://t.co/XEATCCm76y pic.twitter.com/S1PzQdwBdg — José Merino (@TitularADIP) May 2, 2021

Cabe recordar que el mes pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también fue el foco de críticas y burlas luego de lanzar una convocatoria para rediseñar las portadas de los libros pero sin ninguna remuneración económica por el trabajo.

El único premio si la ilustración era seleccionada, sería una constancia y un ejemplar del libro en el que aparecería la ilustración ganadora, el hecho de que no hubiera un pago por el trabajo realizado generó gran polémica y enojo, sobre todo en los diseñadores, que se vieron menospreciados por la SEP.