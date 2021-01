"No soy la Basílica", maestro de la UNAM presume ser estricto con alumna enferma de Covid

Ximena, estudiante de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México enfermó de Covid-19 con complicaciones de salud; pidió al profesor José Raúl Córdoba Conde empatía y ayuda para estar al corriente pero a cambió recibió reclamos y comentarios de ser estricto porque lleva "14 años" como docente.

El caso de Ximena se volvió viral por un video donde se muestra la actitud del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde afirma que "no es la Basílica de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les haga el milagro".

"Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio. Si el alumno no puede, adiós. 'Sabes qué ponme NP (no presentó) y ahí muere", fue la respuesta del profesor sobre el caso de la joven.

Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/VRSeTr1AOr — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

La alumna cuestiona al profesor y presenta la situaciones adversas a la que está enfrentando por el coronavirus: "¿También le dio Covid a usted y a toda su familia?, ¿también se le murió ayer a su abuelito?, ¿también estuvo tres días inconsciente?, ¿también le falta el aire?".

El docente omite escucharla y opta por continuar con su pase de lista. El video termina cuando Ximena le insiste que sea empático, éste le responde que no lo es. "Estoy tratando aquí de recuperar mi semestre a pesar de todo", finaliza.

En un segundo video, el profesor se torna más agresivo contra Ximena: “Yo no justifico faltas”, yo no justifico faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes”.

#LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/gRgce2L2Sf — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero y el video de Zoom fue difundido por los alumnos del grupo 0021 de la materia Fundamentos de la Mercadotecnia. La Facultad y la Universidad Nacional no han emitido alguna postura sobre el caso.





