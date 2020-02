Llega la 92° entrega de los premios de la Academia que se celebró la noche de este domingo, en el famoso escenario Dolby de Los Ángeles, y con ella desfilan los mejores y más graciosos momentos que los espectadores de internet se encargan de crear para el ocio de todos.

RECIBE LAS NOTICIAS DIRECTO EN TU WHATSAPP, SUSCRÍBETE AQUÍ

Aquí los mejores memes, hasta el momento, que desfilan en la alfombra roja de internet.

Acá ansiosa esperando actualizar mi meme de Meryl #Oscars pic.twitter.com/fekqvEXH0f — ☁️🌜mariu🌛💐 (@Mariu17104) February 9, 2020





Sandra Oh is cleaning up on the red carpet #Oscars pic.twitter.com/6jGCIjJwKe — Erik Anderson (@awards_watch) February 10, 2020

Billy Porter abriendo la alfombra roja #Oscars pic.twitter.com/C1vw2fZ88u — Charle$ M☢️ntg☣️mery Burns (@Diergoals) February 9, 2020

El elenco de Parasite y su director regresando a Corea #Oscars pic.twitter.com/yHBALbwNfC — Іиеғаые ⁷ ☆ 🇨🇷 (@Wings_marifore) February 10, 2020

El Ed Maverick triunfando en los #Oscars: pic.twitter.com/J5OY2SNwtb — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 10, 2020