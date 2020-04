"Nos vas a contagiar", agraden a enfermera por pánico a Covid-19 en Yucatán

“Nos vas a contagiar” le gritaron a una enfermera a quien le arrojaron un café hirviendo en la espalda en calles de Mérida, denunció la hija de la víctima en las redes sociales.

De acuerdo con la publicación, la mujer salía de su trabajo con destino a su casa cuando un sujeto a bordo de un vehículo la atacó para después huir cobardemente.

“Hoy fue a mi mamá que es enfermera saliendo de su trabajo un Neandertal e ignorante se acercó y le tiro café hirviendo a toda su espalda por el simple hecho de que es enfermera y le grito que va a contagiar a todos ”

La usuaria que fue identificada como LolaTun señaló que su madre es una profesional de la salud y que todos los días sale de casa para dar lo mejor para atender “a tu familia o inclusive a ti que no respetas las indicaciones”.

“Estoy muy dolida, frustrada. Lastimaron a mi mamá, llegó muy asustada a casa. Esta es la segunda vez que pasa. La sociedad está podrida”.

La joven escribió que no solo su madre ha sido víctima de agresión, también otros servidores de la salud en el país los han atacado, incluso contó que una de sus mejores le reclamó por haberse hecho la prueba de covid.

“Una de mis mejores amigas me reclamó y decía que quien iba a agredir a mi muchacha que quien la iba a insultar pues así fue una de mis vecinas lo hizo pero no me creyó . Y todo el fraccionamiento se volvió loco”

Al final de la publicación, que realizó en Facebook, envió un mensaje al sujeto que dañó físicamente a su madre.

“A ti cobarde, que sé que estarás leyendo, de verdad espero que el daño que hoy a mi madre le hiciste, no te lo hagan pagar muy caro (sic)”, escribió.