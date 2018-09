Con ojitos de plástico tienda oculta el mal estado de los pescados

Una pescadería de Kuwait pensó en una "magnífica" idea para resaltar el bienestar de sus pescados poniéndoles ojitos de plástico para simular la frescura de sus productos y atraer a compradores que en todo momento buscan la claridad de los ojos en los animales para saber si consumirlo o no.



شركة أسماك في الكويت تضرب "بوتيكات فاشنيستا السمك" وتعلن عن بيع "سمك بلا عمليات تجميل".. بعد قيام أحد المحال ببيع أسماك بعدسات مزيفة لتبدو طازجة! pic.twitter.com/FjmyG0rLP5 — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) 2 de septiembre de 2018



En uno de los videos obtenidos por el diario local A Bayan, se ve como el ojito de plástico se resbala y se desliza del ojo del pescado, causando gran polémica en las redes sociales y burlas desatadas por las imágenes mostradas.

Muchos de ellos no creen posible los hechos sucedidos por la decisión de los responsables de la pescadería para poder generar más ventas con los ojos aparentemente frescos de los pescados.



pic.twitter.com/5uI0qtzGQw — Onebig Hairydawg (@Leistunghund) 1 de septiembre de 2018

La pescadería cerró y sigue siendo investigada, según el reporte de la BBC por la venta de pescado en malas condiciones. En Julio de este año, otra pescadería cerró también por colocar pedazos de metal dentro del pescado para aumentar el peso de sus productos.

Seems like one of the #BanjoKazooie cast members has turned up in Kuwait https://t.co/QEjt6g0uOX — Gregg Mayles (@Ghoulyboy) 3 de septiembre de 2018