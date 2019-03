Olvídate del cuchillo y tenedor, así se come una piña

¿Qué edad tenías cuando descubriste la forma ‘correcta’ y más fácil de comer la piña? Un nuevo video en redes sociales se ha hecho viral tras demostrar que pelar y cortar este fruto en rodajas es una pérdida de tiempo.

Tried out the #pineapplehack for myself and can confirm that it works, but you need quite a ripe pineapple, and consider rolling it across the bench first to loosen the fibres. 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/YgdC3v5GRR — Alice Zaslavsky (@aliceinframes) 9 de marzo de 2019

Esta nueva forma se trata de comerla sin tener que quitar la cascara, solo quitar gajos como si se tratase de un naranja.

Doble Vía

Las imágenes fueron del usuario Dillon Roberts, quien las compartió en Tik-Tok, posteriormente, fueron propagadas por Lewis McCluskey, un estudiante de ciencias biomédicas en Middlesbrough, Inglaterra.

El video muestra que la piña tiene una anatomía para consumir de manera sencilla, la idea es tomar cada una de sus partes divididas y jalar hacia al centro, esto ocasiona que los pedazos sean triangulares.

Al final, solo queda el corazón, el cual irrita lengua y labios.

