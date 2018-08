Parejas podrán tener relaciones sexuales en calles de Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara modificó el artículo 14 del Reglamento de Buen Gobierno, con el que las parejas ya podrán tener relaciones sexuales en la vía pública.

El cambio ahora establece que mantener relaciones o ser exhibicionista ya no será considerado falta de oficio, sin embargo si hay una denuncia ciudadana por dicho comportamiento, las autoridades procederán.

La modificación al artículo 14 del Reglamento indica que "sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo de índole sexual en la vía pública o lugares públicos, terrenos baldíos, centros de espectáculos, interiores de vehículo o en lugares particulares con vista al público será falta, siempre y cuando se realice mediante petición ciudadana".

Ante esto, los policías quedan imposibilitados a detener personas que realicen actos de exhibicionismo sexual, si no hay quejas de por medio.

De acuerdo a la regidora Guadalupe Morfín, los cambios son para proteger las expresiones de amor consensuadas entre jóvenes y adultos, ya que muchos han sido víctimas de extorsiones por parte de la Policía Municipal.