Reportero brasileño transmite en vivo cargando a su bebé en brazos [Video]

Con un brazo cargando a su pequeño hijo y con el otro tomando el micrófono, el periodista brasileño Felipe Kieling daba su reporte en vivo con los últimos detalles sobre Neymar y su posible salida del equipo francés PSG.

El video del corresponsal de TV Bandeirantes en Londres para la emisora Band News, de San Paulo, Brasil, ha dado la vuelta al mundo por la ternura del pequeño Lucas acompañando a su papá a trabajar.

Sus compañeros estaban fascinados viendo a Felipe con su bebé mientras cumplía con su labor, aunque el reportero se notaba un poco tenso porque Luca comenzaba a mostrarse inquieto.

#Neymar fora do #PSG? Detalhes com @felipekieling: pic.twitter.com/yCPqTSDxPa — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) June 30, 2022

Mientras Kieling seguía dando los pormenores, el bebé intentó quitarle los lentes y él con sutileza le quitaba su mano e incluso lo meció para que se tranquilizara.

El momento de inmediato se viralizó y Felipe Kieling explicó la razón que lo orilló a llevar a su hijo al trabajo.

Ese 30 de junio tuvo algunos inconvenientes para poder llevar al bebé a la guardería y su esposa tenía una reunión importante por la mañana, así que decidió llevarlo con él.

“No tenemos familia alrededor y mi esposa estaba en una reunión importante. Vino conmigo al trabajo y no me dio mucha paz…es parte de”, expresó en su cuenta de Twitter.

Dia louco esse. E hoje tem matéria no Jornal da Band sobre o vídeo do Lucas que viralizou, mas sem esquecer de citar na reportagem - claro - taaantos pais e mães que passam por situações assim e precisam se virar com os pequenos. — Felipe Kieling 🇧🇷 (@felipekieling) June 30, 2022

También confesó que fue un “día loco” y se impresionó porque el video de Lucas se volvió viral y ahora tienen miles de seguidores en todas las redes sociales.

En un reportaje para Band Jornalismo, Kieling mencionó que no le fue fácil mantener la concentración durante la transmisión en vivo porque no podía controlar al pequeño.

Vida de jornalista tem dessas coisas... A mãe foi trabalhar, o bebê ficou em casa e o pai teve que entrar ao vivo... Não deu outra. #JornaldaBand #BandJornalismo pic.twitter.com/kM5kinvg1E — Band Jornalismo (@BandJornalismo) June 30, 2022

Asimismo, dijo que se identificó con muchos papás y mamás en todo el mundo que pasan por situaciones como ésta y necesitan arreglárselas con los pequeños.

Tras los comentarios que resaltaron era un buen profesionista y padre, Felipe afirmó que el cuidado de los hijos no tiene distinción de género. "Me pregunto si yo fuera la madre, ¿me hubiero vuelto viral o la sociedad ya espera que una madre trabaje y se encargue de sus hijos", cuestionó.

"Mi esposa trabaja y mi trabajo no es más importante que el de ella sólo porque aparezco en radio o televisión", subrayó.