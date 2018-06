Perrito se come un álbum Panini ¡al que solo le faltaban 30 estampas!

Todos hemos sido víctimas de las travesuras de un lindo y angelical perrito pero la historia que estas a punto de leer vaya que se llevó el premio a la más dolorosa del mundo.

Yoda es un cachorro Corgi que cuando lo ves te enamoras pero cuando te enteras lo que pasó, lo amas más desde tu lado más inocente. Y es que se le ocurrió divertirse nada más y nada menos que con un casi completo álbum Panini del Mundial Rusia 2018.

"Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetidas se los agradecería", se lee en la cuenta de Twitter de Cris Vales.

La tragedia se hizo viral tan rápido que llegó al timeline de Panini. En la misma red social pidió 500 RT para ayudar a Yoda a pedir perdón por su travesura y así reponer casi 2 mil pesos que cuesta llegar hasta ese punto en el álbum.

Según lo que narra Cris, el álbum no estaba a su alcance. "Quién sabe como lo hizo. Estaba abajo de mi laptop... no se lo comió literal. Solo lo muerde, no se lo traga", escribió.

Esta historia tiene un final muy feliz. Gracias a la ayuda de los coleccionistas y petlovers, este corgi podrá reponer el álbum completo y además, se ganó más de un seguidor en su cuenta de Instagram.