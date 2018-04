Perritos se van de excursión a Disneyland y ¡las redes mueren de ternura!

Las imágenes de un grupo de perritos de servicio en el parque de diversiones de Disney han cautivado a los cibernautas pero ¿cuál es su historia?

Hace unas semanas en redes sociales varias imágenes de un grupo de perros en Disneyland, California, se viralizaron, y es que los canes demostraron que este lugar es mágico y que de verdad cumple con el mito de que es la tierra de los sueños.

Pero la historia detrás es muy interesante, pues este grupo de excursionistas de cuatro patas, son algunos miembros de Canine Companions for Independence, una organización sin fines de lucro que se encarga de entrenar a los animalitos de servicio para las personas que necesitan ayuda.

Ayudan a personas invidentes o con problemas auditivos, también a aquellos que tienen alguna discapacidad física, así como a los centros de educativos o de salud para otorgar mayor conocimiento sobre su labor.

La idea de llevarlos no solo es para que se diviertan en el parque, también forma parte de su entrenamiento, pues al ser un lugar ruidoso y con muchas personas, les ayuda a socializar y a mantenerse tranquilos a pesar del ambiente.

"Disneyland es el lugar perfecto para socializar a nuestros cachorros con multitudes, ruidos fuertes, diferentes vistas y olores, y diferentes tipos de personas", aseguró Kendra Clark quien ayudó a organizar el viaje, en entrevista para The Dodo.

Pero tal parece que más que un trabajo fue un disfrute total, pues los peludos con sus orejas y sombreros de los personajes de Disney en todo momento posaron para las fotografías, y hasta pudieron subirse a algunos juegos mecánicos

De los momentos más emotivos fue al convivir con sus personajes favoritos "¡Ver lo felices que se ponían cuando conocían a los personajes era una delicia! Los personajes estaban casi tan emocionados como los perros para decir hola", dijo Clark.

I AM GOING TO HAVE A HEART ATTACK OH MY GOD pic.twitter.com/gddaoOD4hg — ash (@ashleyquiet) 5 de abril de 2018

Incluso los asistentes quedaron fascinados con estos "ayudantes", algunos hasta los subieron a sus redes sociales.

Fue maravilloso que las multitudes no solo estuvieran increíblemente interesadas en nuestro servicio de cachorros en entrenamiento, sino también tan respetuosas del hecho de que estaban trabajando.

Yesterday Disney Land had a service dog field trip. If this isn’t the cutest thing pic.twitter.com/fGmrjqf3ln — Nicole Brown (@NicoleTatum26) 30 de marzo de 2018

Este tipo de visitas ya se han hecho con otros grupos de canes, este video de la reacción de un integrante en entrenamiento conociendo a Pluto también se viralizó en segundos.

Cute video alert! What do you think this service dog - Mari - is thinking when she met Pluto @Disneyland? Courtesy: @LA03 #ThursdayThoughts https://t.co/RkG8lBtbNZ pic.twitter.com/c2QVwfKeIu — Brandi Hitt (@ABC7Brandi) 5 de abril de 2018

¿A poco no te endulzaron el día?