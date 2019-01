Piden que El Borras sea nominado a los Oscar a "Mejor Lomito" por Roma

Luego de que Roma, de Alfonso Cuarón, obtuvo 10 nominaciones a los premios Oscar, usuarios de redes sociales pidieron que El Borras, el perrito que aparece en el filme, sea nominado a mejor "lomito de reparto".

Indicaron que el simpático perro también merece un premio Oscar, por lo cual publicaron un cartel en donde promueve una nueva categoría como "El Mejor Lomito de Reparto".

Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, uno de ellos realizó una larga reseña sobre la relevancia de los perros en la historia de la industria cinematográfica; y al destacar la actuación de “El Borras” advierte: “El cielo es el límite”.

Incluso hay quienes consideran que sin El Borras, la película simplemente no habría existido, "debería ser el protagonista, si él no hubiera dejado sus cacas en todos lados, la Cleo no hubiera olvidado limpiarlas, y el patrón no se hubiera enojado por pisarlas y el resto de la película hubiera sido distinto", sostuvo Areli Roth, un usuario de Facebook.