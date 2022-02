Viral: piojo aparece en cabeza de influencer durante transmisión en vivo

Una joven influencer dio bastante de qué hablar, luego de que, en plena transmisión en vivo mientras daba algunos tips de maquillaje, apareciera un piojo en su cabeza y caminara sobre su cabello, motivo por el cual el video se hizo viral en cuestión de solo minutos y se convirtió en tendencia en redes sociales.

Se trata de la Tiktoker Yeri Mua, una chica de Veracruz, México, que se autodefine como una “beauty blogger” y dedica a subir contenido de moda y belleza en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Tik Tok, donde cuenta con poco más de 2.1 millones de seguidores, a principios de este 2022 la influencer se dispuso a hacer un video en vivo para explicar una técnica infalible de make up sobre cómo pintar las cejas y párpados.

Mientras la tiktoker difuminaba sus sombras en los párpados, algo que parecía moverse sobre las hebras de su cabello color azabache, generó el asombro de los internautas.

Inmediatamente los seguidores de Yeri Mua se percataron de que se trataba de un piojo, mismo que rápidamente robó la atención de quienes en ese momento estaban visualizado en el vivo y fue así como el clip se hizo viral rápidamente.

No obstante, ella lo tomó de la forma más amena escribiendo al pie del video: “Como cuando los piojos interrumpen mi tutorial de maquillaje”, pero esa “excusa” que aparentemente sonaba algo normalizada no fue bien recibida por los usuarios en TikTok y otras redes sociales.

Como era de esperarse, una ola de comentarios y críticas rápidamente comenzaron a surgir, pues mientras unos aseguraron que no lo veían, otros más, lo señalaron en medio de burlas y memes, incluso hubo quienes dijeron que seguramente tenía liendres y más, además de que otros la calificaron como “la influencer del pijo”.

“Yo pensé que era una basurita, pero si lo miran fijamente sí se mueve”, “Es actuado, el piojo miraba a la cámara”, “Me picó la cabeza nada más de mirar” y “De los creadores de la pantufla peluda, llega ahora el piojo saltarín”, fueron algunos de los comentarios hilarantes sobre Yeri Mua y el piojo.

Otros más recomendaron a esta joven influencer someterse a una curación o ponerse algún remedio para eliminar estos animales de la cabeza.

Es importante recordar que Yeni Mua se ha convertido en una estrella en las redes sociales, tras su debut con su primer video en Instagram, en noviembre de 2018; desde aquel entonces, la joven no ha dejado de cosechar seguidores en todo el mundo.

TIKTOKER ASEGURA QUE NO TIENE PIOJOS

Días después la misma influencer habló en otros de sus videos del popular piojo y comentó que seguramente se trataba de un mosquito, pues aseguró que ella se revisó y no encontró la presencia de ningún insecto en su cabeza.

“Luego están inventado que tengo piojos, porque según se me vio un piojo, que en realidad yo creo que ha de ver sido un mosquito que tenía por aquí, porque luego hay mosquitos en la luz, porque pues yo me andaba revisando, es más, me revisaron, cheque mi casa, cheque mi cuarto y nada, yo no vi ningún piojo”.

Por tal motivo aseguró que en caso de que los tuviera, realizaría un en vivo “despiojándola”, incluso bromeó que era más probable que tuviera piojos en otra parte del cuerpo, pero no en su cabello.

“Piojos en la cola quizá tenga, pero en la cabeza no creo, la verdad, no lo veo viable, pero es más si tengo piojos y me encuentro un pijo les voy a hacer un en vivo despiojándome ¿Cómo ven? Quitándome todos los piojos”, concretó.

