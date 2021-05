Políticos festejan el Día de la Niña y el Niño, ¿los puedes reconocer?

Antes de las diferencias políticas e ideologías, los políticos fueron niñas y niños; hubo un momento en sus vidas donde lo único que importaba era jugar, reír y buscar el cuidado de mamá o papá.

Este 30 de abril, algunas figuras de la política desempolvaron las fotografías de antaño para hacernos saber que la niñez es una etapa feliz, cuando no importaban las vicisitudes de llegar a la quincena, cuidar demasiado de la salud y todas las responsabilidades de un adulto.

En esta fecha los mexicanos también sacamos las fotos antiguas y en el terreno digital las rescatamos para dibujarnos una sonrisa de cómo fuimos cuando pequeños, algunos pingos, otros tiernos, lo único que importa es ese momento lleno de pureza que regresa cada año en forma de recuerdo.

A continuación, te presentamos cómo lucían los políticos en sus años más esplendorosos. ¿Los puedes reconocer?

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México

Pilcuicatl - Los Niños que Cantan https://t.co/fscAsQTvwK vía @YouTube recordando nuestra niñez. Feliz día de la niña y el niño pic.twitter.com/brv4v0PXgs — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 30, 2021





Andrés Manuel López Obrador, presidente de México





Ricardo Anaya, excandidato presidencial





Margarita Zavala, excandidata presidencial

José Antonio Meade, excandidato presidencial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Antonio Meade (@joseameadek)





Salomón Chertorivski, candidato a diputado federal

No podía dejar pasar este #DíaDelNiño y la Niña sin compartirles esta foto de cuando era pequeño.



¡Nunca dejemos de soñar! pic.twitter.com/hPysjDBtFG — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 1, 2021





Néstor Núñez, alcalde en Cuauhtémoc, CDMX

Les comparto esta foto por el #DíaDelNiño, cuando mi sueño era ser futbolista profesional ⚽️, un sueño que se transformó en trabajar porque nuestras infancias logren su pleno desarrollo y tengan todos sus derechos asegurados.



Desde el #CorazónDeMéxico, les deseo un gran día 👧👦 pic.twitter.com/sijjQVcg5N — Néstor Núñez (@nenulo) April 30, 2021





Samuel García, Candidato a Gobernador de Nuevo León

APROVECHANDO EL DÍA DEL NIÑO, ADRIÁN TE PIDO ME AYUDES A ENCONTRAR MI VÍDEO PERDIDO CON LAS TORTUGAS NINJA (diciembre 1991)



Aquí te va una foto para que te des una idea de cómo me veía en el vídeo: pic.twitter.com/TIOniubJOI — Samuel García (@samuel_garcias) May 1, 2021





Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo

#FelizDiaDelNiñoydelaNiña pic.twitter.com/5PLTRQA0M7 — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 30, 2021





Xóchitl Gálvez, senadora del PRD

En respuesta a @LballesterosM.

Un antes y un ahora. 👇🏻#DíaDeLaNiñaYElNiño pic.twitter.com/d1FQufGK5B — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 1, 2021





Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan

Les mando un saludo desde 1995. #DíaDelNiño pic.twitter.com/KrYDCrXoRF — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) April 30, 2021





Carolina Viggiano, secretaria General del PRI

Recuerdo mi niñez como una de las etapas más hermosas, viendo con mis hermanos los estrellados cielos de mi querido San Juan Ahuehueco.

Portábamos orgullosas la ropa que nos confeccionaba mi talentosa y trabajadora mamá QEPD. ¿Cuál es tu mejor recuerdo?



¡Feliz #DíaDelNiño! pic.twitter.com/DauNx3Qo0Y — Carolina Viggiano (@caroviggiano) April 30, 2021





Senadores de Movimiento Ciudadano

Unxs minisenadorxs de @MovCiudadanoMX. 👇😆👇 ¿Nos parecemos aún? 😛 Hagamos que nuestrx niñx interior se sienta orgullosx de los adultos que somos ahora, desde la bancada 🍊 trabajamos por un México que les dé el trato que se merecen.

🎁🎈 ¡Feliz #DíaDelNiño y de la niña! 🎈🎁 pic.twitter.com/CGOZAncR1E — Senadores Ciudadanos (@SenCiudadanoMX) April 30, 2021





Mario Kart llegó a Coahuila. Armando Guadiana, senador con Licencia y candidato a la alcaldía de Saltillo por Morena se disfrazó de Mario Bros. para sorprender a los pequeños en una exhibición de Go Karts con motivo del Día de la Niñez.

El político se dio varias vueltas en el vehículo como en el popular videojuego de carreras de Nintendo.

En sus redes sociales, Guadiana invitó a las y los niños a festejar en su casa de campaña.

"Sepan que trabajaremos arduamente para garantizarles una Ciudad segura y con buenos empleos para sus Hogares. Daremos nuestro máximo esfuerzo para que no les falte nada en su Crecimiento y Desarrollo", dijo el también empresario en su cuenta de Twitter.

Feliz día del Niño a todos nuestros pequeños Saltillenses. Trabajaremos para tengan una Ciudad donde puedan salir adelante. #ConGuadianaSaltilloGana pic.twitter.com/Zi6D7KvTLG — Armando Guadiana (@aguadiana) April 30, 2021 Hoy festejamos a nuestros Niños Saltillenses en Casa de Campaña... Sepan que trabajaremos arduamente para garantizarles una Ciudad segura y con buenos empleos para sus Hogares. Daremos nuestro máximo esfuerzo para que no les falte nada en su Crecimiento y Desarrollo. pic.twitter.com/4dDYDq461b — Armando Guadiana (@aguadiana) May 1, 2021 Muy divertido el paseo en los Go Karts del día de ayer y hoy los esperamos en Casa de Campaña a todos los niños para festejarlos por su Día. #ConGuadianaSaltilloGana pic.twitter.com/ykzqBdH9Dz — Armando Guadiana (@aguadiana) April 30, 2021

