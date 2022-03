Por culpa de Alfredo Adame mamá prohíbe a universitaria asistir a evento [Video]

Escuchar que un famoso o famosa invite a la bienvenida de tu escuela puede ser lo más increíble del mundo, pero no fue el caso de Briz, una joven estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) región Córdoba-Orizaba que recientemente se viralizó en la aplicación de TikTok.

Mediante una plataforma de videos en los que usuarios compran saludos de las celebridades, el actor Alfredo Adame, conocido no solo por su trabajo en la pantalla chica sino también por la polémica en contra del cazafantasmas Carlos Trejo e innumerables videos donde se le muestra agresivo y ofensivo con las personas, invitó a la comunidad universitaria a un conocido bar del Pueblo Mágico en donde comentó que habría bebidas alcohólicas a 1 peso.

#vira #parati #xyzbca ♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell @brizvany jajajajaja el Adameeewe😂😂 #peda

La usuaria de TikTok @brizvany viralizó la invitación del excandidato a la diputación federal por el distrito 14, correspondiente a Tlalpan, pues al inicio de su video en la plataforma de entretenimiento argumenta que su madre no le permitió acudir a dicho evento: "Mi mamá no me dejó ir a la ‘pda’ de mi uni por la invitación…La invitación”, al tiempo adjuntó el video del actor en el que ofende a quienes no acudan.

De forma despectiva invitó a los alumnos el pasado 17 de marzo a celebrar en un bar de Orizaba: "Las caguamas van a estar a un peso, el que no vaya que rech%*ngue a su madre y los que no vayan, vamos a saber que es por p%t* chico".

Esta no es la primera vez que Adame se ve envuelto en polémicas en donde actúa impulsivamente y al parecer estas acciones por parte del actor de telenovelas no agradaron a los padres de familia de esta joven quienes decidieron no darle el permiso para ir a su bienvenida a pesar de que no se confirmó la asistencia del famoso, únicamente se uso su video para darle promoción al evento.

En el año 2016 Alfredo Adame, en una visita a la ciudad manifestó su interés por la infraestructura y el acervo cultural e histórico del Pueblo Mágico, se dijo interesado en invertir para incrementar la actividad turística de Orizaba.

“Yo no me imaginaba que Orizaba tuviera tanto acervo cultural, arquitectónico y de historia; el plan es llevarnos toda la información a México, empezarla a procesar y ver qué podría ser”, indicó el actor originario de Guadalajara, Jalisco.





