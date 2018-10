¿El día de la niña no se celebra el 30 de abril?

No, no se trata de una situación de equidad de género, el día del niño es una celebración que se dedica a reafirmar los derechos de los niños y niñas, en cambio, el 11 de octubre celebramos a las niñas de todo el mundo para hacerles creer que son únicas y no débiles.

1,1 mil millones de niñas en el mundo se enfrentan día a día dificultades que obstaculizan su educación, formación e ingreso en el mercado laboral, por ello la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2011 resolvió que todos los 11 de octubre se recordará la importancia de garantizar que las niñas se conviertan en próximas líderes.

Hay que desafiar las percepciones falsas y desiguales. 🛑 #DíaDeLaNiña v @ONUMujeres pic.twitter.com/6RkkzWWNcz — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) 11 de octubre de 2018

La iniciativa llamada “Con ellas: una generación de niñas preparadas”, ONU Mujeres busca apoyar a las niñas de todo el mundo que inspiran, innovan y toman las riendas de su futuro.

Necesitamos mejores caminos desde la educación hacia un trabajo decente par las y los jóvenes. #díadelaniña v @ONUMujeres pic.twitter.com/BVh5ByW100 — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) 11 de octubre de 2018

Lee también: Mujer transgénero se suicida, pero antes deja mensaje a Lupita Jones

De acuerdo a datos de la ONU Mujeres, tan sólo este año, 12 millones de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio y 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años quedarán embarazadas en las regiones en desarrollo.

Prevenir y poner fin a la violencia contra las niñas es responsabilidad de todos y todas. Únete a la iniciativa: “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica"

⦿ https://t.co/9JyVcxuYx8#NiñasNoEsposas pic.twitter.com/N7F3QiQBVT — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) 11 de octubre de 2018

"Si se les apoya tendrán el potencial para cambiar el mundo, tanto como las niñas que son hoy, como las trabajadoras, madres, empresarias, tutoras, jefas de familia y líderes políticos que serán mañana", asegura la organización.