Predicciones del Brujo Mayor 2021: Trump se divorcia, AMLO enfermo y grandes inundaciones

El Brujo Mayor anunció para el 2021 sus predicciones y tras barajar las cartas del tarot y preparar sus instrumentos dio a conocer lo que este nuevo año tiene destinado para el mundo.

El presente año no será el más positivo para el mandatario saliente estadounidense, Donald Trump, quien perdió la reelección.

Foto: EFE

"Vemos a un Trump solo, olvidado y esas manifestaciones que están ocurriendo traerán graves consecuencias a Estados Unidos. Trump no se va a quedar callado va a seguir fuerte hasta febrero pero va a tener muchos problemas".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asimismo, el Brujo adelantó que el mandatario podría vivir una separación marital, graves enfermedades y podría ser buscado por la policía.

Foto Reuters

Aseguró también que será un buen año para las feministas pese a los intentos de apagar la lucha por parte de los detractores.

"Va a estar muy fuerte (el movimiento), hay solidez, van a tener una influencia tremenda en la sociedad, se le van a acercar grupos que las van a apoyar con dinero y tienen el apoyo increíble de la sociedad, aunque los machistas van a estar tirándoles fuerte para que no estén juntas, pero no creo que lo logren", contestó a Efe el Brujo Mayor.

Foto: AFP

En cuanto al debate existente del aborto en México, a propósito de su reciente legalización en Argentina, el adivino aseguró que su despenalización no se llevará a cabo este año a causa del desinterés del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre dicho tema.

➡️ #LadyVacuna: oftalmólogo recibe vacuna Covid y lo captan de fiesta en la playa

"En México no ocurre, Obrador no quiere en este momento echarse encima cosas que no le interesan a él y no va a trascender de ninguna manera", apuntó.

Foto: captura de pantalla

Ante el cuestionamiento sobre un posible intento de reelección por parte del presidente de México, el adivino aseguró que pese a sus ganas de llevarlo a cabo cuando termine su mandato (en 2024), su estado de salud no se lo permitirá.

Sobre los desastres naturales, el Brujo Mayor aseguró que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá que hacerse cargo de los ámbitos que fueron olvidados por Trump debido a su escepticismo frente al cambio climático y descartó que fuera a haber algún terremoto en el país.

➡️ ¿Walmart ya vende en sus tiendas la vacuna contra el Covid-19?

"Habrá un número mayor de huracanes y de inundaciones. De Guatemala hacia abajo van a sufrir muchísimo por las aguas, no habrá terremotos fuertes, pero sí habrá leves, principalmente en el área del Caribe", apuntó.

Foto: Alejandro Badillo

Del Covid-19 el adivino predijo que será un año más de pandemia y que el ámbito económico a nivel mundial tendrá una caída considerable cuya magnitud se podrá visualizar a partir del 10 de enero.

"Habrá problemas muy graves en Europa por la pandemia y viene la segunda pandemia que no es el covid sino la economía, se caerá muy fuerte y habrá más suicidios que nunca en todo el mundo", terminó.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer