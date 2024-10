Preventa de los boletos de Oasis desata memes: señor, me has mirado a los ojos

Desde que se hizo el anuncio de regreso de la agrupación británica Oasis, los fans mexicanos no han dejado de estar a la expectativa de la compra de los boletos.

Y es que este martes en punto de las 10:00 de la mañana inició la preventa de boletos en TickerMaster para las y los usuarios que lograron obtener un código especial en el registro.

Dicha situación provocó que las redes sociales se inundaran de memes sobre la venta de los boletos para las fechas de Oasis en México.

Algunos de los memes que empezaron a circular hacían referencia a la fila virtual en la que todos deben pasar para poder comprar los boletos, en la cual miles de personas pueden estar delante de ti.

Otra vez soy yo diosito...



Si no se me hizo con la PS5 Pro Ed. 30 aniversario esperemos se me haga con Oasis 🙏🏻 pic.twitter.com/0gjLBKRyEd — JM (@jazzelautobot) October 3, 2024

Del mismo modo, los fans resaltaron la "suerte" que tuvieron los usuarios que sí recibieron el código para poder acceder a la preventa de TicketMaster.

Se consiguió el código para Oasis!!



Mis amigos: como es que lo tuviste tú?!?



yo: pic.twitter.com/XICMTJ7Yqt — Brian Basurto (@brianbasurtobb) October 2, 2024

La preventa estará activa desde las 10:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. de este jueves, y se le dará acceso a la venta conforme su llegada a la fila virtual, así que la obtención del código de acceso no garantiza tu boleto para el concierto.

Ahorita no bebé, que mami está tratando de comprar boletos para Oasis. pic.twitter.com/SdwQ2vQQt5 — Fanny ✨ (@UndercoverFanny) October 3, 2024

La venta general iniciará el 4 de octubre y aquellos que no pudieron adquirir sus entradas durante la preventa, lo podrán hacer a partir de las 12:00 horas del viernes.

Otra situación que resaltaron los usuarios en redes es la probabilidad de que los hermanos Gallagher se peleen y no terminen la gira que tienen prevista.