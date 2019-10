Falsa alerta sísmica en programa Hoy provoca confusión y pánico

Minutos antes de las 10 de la mañana, el programa Hoy tenía su transmisión normal con Marisol González anunciando el partido de la Selección Mexicana cuando comenzó a sonar la alerta sísmica, provocando que el público entrara en confusión y pánico.

La emisión matutina no detuvo su transmisión, mientras los conductores y empleados salieron de los foros y oficinas.

Sin embargo, la alerta únicamente sonó en Televisa San Ángel y hasta el momento no se ha dado a conocer qué provocó su activación.

Obviamente las críticas en redes sociales no se hicieron esperar porque muchas personas se espantaron por un posible movimiento telúrico e incluso Andrea Legarreta comentó al aire que "al parecer fue un sismo en Morelos de intensidad 3 punto y algo".

Que esta pasa.... Suena alerta sísmica en programa hoy y no se percibe sismo — kriz_danielin🐼🐾🎃🍁 (@krizlander) 11 de octubre de 2019 🤦‍♂️ #AlertaSismica pic.twitter.com/5KyojPkHQK — javier acevedo (@hojasuave) 11 de octubre de 2019 Que pinché oso estoy viendo el de @programa_hoy y suena la #AlertaSismica en tvsa y salen todos y ahí voy yo de pendejo y nadaaaaaa creo que solo a ellos se les activo , la gente en la calle con cara de y este pendejo que trae !!! — Christian Torres (@MrCachetes) 11 de octubre de 2019 🤦🏻‍♂️ Qué mal! Qué mal por Televisa San Ángel 🙄 En pleno @programa_hoy suena la alerta sísmica... empiezan a desalojar foros... en un principio no aclaran qué es un simulacro... y cientos o miles de personas en la CDMX salen de edificios y casas, asustados por lo que ven en tv 📺 — Lalo González (@LaloGonzalezM) 11 de octubre de 2019 En Televisa Sán Ángel sí se escuchó la #AlertaSismica por tal razón la producción del @programa_hoy, igual que todos los que trabajamos aquí, evacuamos conforme a los protocolos de seguridad.



En redes todo les molesta, si suena que porque suena, y si no se les avisa también. — Roberto Mañon (@robertomanon_) 11 de octubre de 2019

Por su parte, el C5 del Gobierno capitalino informó, vía Twitter, que no se había activado la alerta sísmica en varios puntos de la Ciudad de México y no se registró algún sismo.

#AvisoImportante⚠️ Al momento no se ha registrado sismo alguno en la Ciudad de México y el #C5 no ha reproducido ningún sonido por medio de los altavoces. — C5 CDMX (@C5_CDMX) 11 de octubre de 2019 Luego de reportes de seguidores sobre que se activaron algunas alertas sísmicas en distintas zonas de CDMX, NO existe registro sísmico en los últimos minutos y #SkyAlert NO mandó ninguna alerta. — SkyAlert (@SkyAlertMx) 11 de octubre de 2019