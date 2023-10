Prohíben a caimán de apoyo emocional entrar a estadio de beisbol

Autorodades de un estadio de beisbol se vieron en una extraña situación cuando tuvieron que negarle la entrada a una persona y su caimán a pesar de ser un animal de apoyo emocional.

El hecho el pasado 27 de septiembre en el Citizen’s Bank Park, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos, en donde una persona junto su el caimán pretendía disfrutar el partido entre los Phillies y los Piratas de Pittsburgh.

Puedes leer también: Vecinos “adoptan” a oso en Monterrey; le dejan agua y lo llamaron Charmín (video)

Al llegar a la entrada, la policía del parque de beisbol detuvo al hombre y le prohibió la entrada al argumentar que el caimán no formaba parte de los animales de apoyo certificados para ingresar a las instalaciones.

“Los perros guía, animales de servicio o animales de servicio en entrenamiento son bienvenidos. Todos los demás animales están prohibidos”, señala la información oficial del equipo en sus redes sociales.

Doble Vía Hallan un Cuol cola manchada en el patio de una casa; el animal se creía extinto en Australia

Las imágenes del caimán afuera del estadio fueron compartidas en redes sociales por diversos usuarios, en especial por Howard Eskin, conductor de deportes en radio en Filadelfia, quien en una fotografía mostró como el reptil acudió con una correa especial al ser tratado como mascota.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Me están bromeando. Un fan de los Phillies trató de ingresar al partido de hoy con lo que dijo que era un animal de servicio y resultó ser un caimán. ¡Sí, un caimán! Cosas que nunca pensé que vería”, añadió Eskin.

Are you kidding me. A #Phillies fan tried to come into game tonight with what they said was a “service animal.” An Alligator! Yes an Alligator. Thing’s I’ve never seen. This is it. ⁦@SportsRadioWIP⁩ pic.twitter.com/H7A0FM0IYC — Howard Eskin (@howardeskin) September 27, 2023

¿Cómo un caimán se volvio animal de apoyo?

Una vez que las imágenes comenzaron a hacer virales en distintas redes sociales, se descubrió que el caimán en realidad se trataba de WallyGator, uno que en redes sociales se ha hecho famoso por las sesiones de apoyo emocional que tiene con distintas personas.

El dueño original del caimán es Joie Henney y fue quien decidió crearle cuentas en redes sociales como Instagram y TikTok en donde comparte todas las actividades que realiza y sobre todo cómo se encarga de brindar apoyo a otros.

Wally fue adoptado después de que fuera encontrado en un estanque en un parque de Disney en Florida. Debido a que las leyes en ese estado prohíben que los caimanes sean reubicados dentro de la naturaleza, Henney tomó la decisión de adoptarlo.

Sobre la forma en que se convirtió en un animal de apoyo emocional, su dueño ha comentado cómo Wally cambió de manera drástica su comportamiento cuando Henney sufrió un cuadro de depresión. En ese periodo, el caimán pasó a ser más afectuoso y cercano a su dueño y sus familiares, como si detectara que necesitaran de alguien para desahogarse.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde entonces Wally se convirtió en su apoyo emocional y aseguró que desde que tiene su compañía mejoró su estado de ánimo. Ahora, el caimán visita algunos centros de salud y otros sitios en donde otras personas pueden acariciarlo, abrazarlo, pasearlo y tomarlo con cuidado para sentir su apoyo.

@wallythealligator ♬ All That Really Matters - ILLENIUM & Teddy Swims

Publicado originalmente en El Sol de Puebla