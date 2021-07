¿Por qué esta mujer de 88 años protesta contra Cuba?

El hambre y la falta de servicios orilló a una mujer de 88 años a participar en las protestas en contra del gobierno de Cuba que se desataron desde el pasado 11 de julio.

Los ciudadanos han salido a las calles por el desabastecimiento y altos precios de los alimentos, así como los recurrentes apagones en medio de la tercera ola de la pandemia y el lento avance en la vacunación contra el Covid-19.

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer que se presenta bajo el nombre de Sara Naranjo, a quien sin importarle su avanzada edad y padecimientos, decidió salir a las calles de Cuba para alzar la voz y exigir a las autoridades que las peticiones de la población sean atendidas.

"Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo, no tengo agua, no tengo nada".

🇨🇺 CUBA. Sara Naranjo es la abuelita cubana que protestó y expresó descontento contra el régimen cubano.



La mujer de la tercera edad explicó que los constantes cortes de luz en la isla, que han dejado a los cubanos sin luz hasta por seis horas, "me ponen malísima. Me falta el aire y busco ventiladores para ponerme y no puedo porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla".

Además, contó que tiene una catarata y no hay quien la atienda, por lo que su temor de quedar ciega es cada día más grande.

"No tengo quien me opere mi ojo. Casi estoy al quedarme ciega del otro también y le tengo miedo a la ceguera".

¿Qué está pasando en Cuba?

Cuba está viviendo una de las mayores protestas antigubernamentales en su historia, luego de que miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el Gobierno.

Al grito de "¡abajo la dictadura!", "libertad" y "patria y vida", los cubanos se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del Gobierno, lo que dejo fuertes enfrentamientos y cientos de arrestos.

Las protestas, que no ha parado desde el domingo, se dan en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.





|| Con información de Vanessa Solis ||