Desde serpientes hasta lagartos, ¿qué animales pueden entrar por la taza del baño?

No es por incomodarte, pero hay ciertos animales que pueden salir por la taza del baño. Aunque no es algo que ocurra con frecuencia, es cierto que algunas especies pueden trepar por el caño y tomarte por sorpresa durante alguna visita al inodoro.

Aquí te contamos algunos de estos inusuales encuentros.

Te recomendamos: Todos los estrenos que tiene Netflix para ti en abril

1) Ratas

Estos roedores son conocidos por sobrevivir en las circunstancias más extremas en su búsqueda por alimento. La comida que se va por el fregadero puede atraer a las ratas, que logran colarse por las tuberías y de ahí llegar a tu retrete, debido a que son muy buenas nadadoras.

Además de que su anatomía les permite recorrer lugares estrechos.

2) Serpientes

Donde hay ratas es muy probable que existan serpientes, una de sus presas favoritas.

I always thought this was an irrational fear of mine...apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF — Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020

En 2015, en dos casas de Australia reportaron que un pitón de 3 metros y otro de 2.5 metros, respectivamente, habían emergido de los inodoros, sin que se reportaran personas lastimadas, de acuerdo a CNN.

Se piensa que los reptiles llegaron ahí atraídos por la humedad.

@jasonkingman1 ♬ Kalo Ngana Rindu Coba Dengar Ni Lagu - Adit Sparky

3) Arañas

En este caso, no es que los arácnidos broten del caño, pero sí pueden llegar a esconderse ya sea detrás de los tanques de agua o incluso debajo del asiento del inodoro.

En Youtube se puede encontrar un video con cerca de siete millones de vistas, presuntamente grabado en el baño de un restaurante, donde un hombre mueve con el pie el asiento de la taza y brincan un par de arañas, una incluso le cae en el zapato y la arroja, ¡aterrador!





4) Lagartos

Esto no quiere decir que Juancho te va a espantar en la madrugada que vayas al baño. Pero el año pasado, en Tailandia, un turista inglés quedó sorprendido cuando vio que un lagarto de tamaño mediano apareció en el retrete.

De acuerdo al Daily Mail, la novia del turista estaba por usar el baño cuando vio que una sombra se movía en el interior de la taza. Entonces el lagarto asomó su cabeza, se quedó por un par de minutos allí y volvió a meterse a la tubería. En Tailandia esta especie de reptil llamada varano es común que habite en estanques y de ahí lleguen a los drenajes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



En caso de que tengas un encuentro sorpresivo en tu baño con algún animal, mantén la calma y baja la tapa del inodoro para que no se escape, lo mejor es bajar la palanca ya que la descarga de agua muy probablemente lo arrastre de nuevo por el desagüe.

Nota publicada en El Sol de Tampico