Ontas, el fenómeno viral que tiene un oscuro secreto sexual con famosos

Las ardientes redes sociales se han encendido con el nuevo reto de “Ontas”, que es una forma de comunicarse con los famosos, pero, ¿cómo surgió?

Todo inició con el twittero Alex Ruiz que le escribió “ontas” a la actriz Lily Collins, y ella le contestó, “What does “ontas” mean?” (¿Qué es lo que significa ontas?) , ante la respuesta, el joven procedió a publicar en Twitter lo que la hollywoodense le respondió.

¿Ahora qué procede? pic.twitter.com/eiBP3W44wm — Alex Ruiz (@DimeAlets) 16 de abril de 2019

Después de este atrevido tuit, se desató una oleada de “ontas”a los artistas, como Alejandro Sanz, quien preguntó, ¿por qué me preguntan tanto ontoy?

Por qué me preguntan tanto ONTOY? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😳 #ontas — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 18 de abril de 2019

Por su parte, Drake Bell se sumó sin problemas al trending topic, como muchos famosos no entendieron:

Ontas? — Drake Bell (@DrakeBell) 18 de abril de 2019

Otros, como Paty Cantú, le atribuyen a esta tendencia como el nuevo Tinder, una iniciativa que los usuarios reforzaron con singulares explicaciones:

Uber debe estar reventado hoy de tanto ontas. Mis DMs si lo están jaja#Ontas es el nuevo tinder con atajos — Paty Cantú (@PatyCantu) 18 de abril de 2019

Ya me llegó mi ontas ❤️💫 pic.twitter.com/TGoJAHqmor — Sopa Maruchan (@millenialglitch) 18 de abril de 2019

El verdadero significado de #ontas y los gringos pensando que significa: "Where are you" 😆 pic.twitter.com/C635ihIPQh — Helenita Culichi (@ElenaSamna) 18 de abril de 2019

Por supuesto, las respuestas chistosas de esta tendencia llegaron a Uber, como este conductor que no dudó en responder así a su cliente:

Este es el único #Ontas que me llega a mi.#OntasChallenge #SemanaSanta pic.twitter.com/devLiDWAV8 — Licenciado Moreno (@soyantonio92) 18 de abril de 2019

Los memes de esta tendencia no se hicieron esperar, sobre todo porque muchos usuarios no conocen el significado de esta palabra que predomina entre los mexicanos:

Jajajaja apenas me ando enterando de lo que significa el #ontas y yo explicando en dónde estoy 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/QQR8KJJeNS — ofe (@constguz) 18 de abril de 2019

Lee más contenido en el Sol de Puebla ▼

Doble Vía Esta es la Notre Dame de México y está en Puebla

Doble Vía [VIDEO] Esta canción ahuyenta a mosquitos del dengue y el zika, según científicos