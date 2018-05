¿Qué escuchas, "Yanny" o "Laurel"? El nuevo reto viral que divide a internautas

Es una palabra de dos sílabas que siembra cizaña entre los internautas de todo el mundo, dividiéndolos en dos bandos: los que escuchan "Yanny" y los que escuchan "Laurel".

El breve clip de audio fue publicado originalmente en Reddit por un estudiante de secundaria del estado estadounidense de Georgia, informó el miércoles The New York Times.

Este chico de 18 años, Roland Szabo, explicó que después de descargar la palabra aparentemente inocua de una página de vocabulario se sintió intrigado sobre por qué la gente de su entorno escuchaba distintas cosas.

Publicado luego en Instagram por uno de sus amigos en forma de una encuesta, el registro se volvió viral en internet.

Y los comentarios de algunos famosos despertaron el furor: "Es Yanny", dijo el escritor Stephen King en un lacónico tuit. "Es claramente laurel", opinó la supermodelo Chrissy Teigen, "no puedo entender cómo alguien puede escuchar Yanny".

El aspecto más sorprendente del debate, que ha traspasado las fronteras de Estados Unidos, es que la mayoría de los oyentes entienden sin lugar a dudas o "Yanny" o "Laurel", y solo algunos titubean.

Una encuesta rápida (y no representativa) en la oficina de la AFP en Washington resultó en: Yanny 17 ( 9 anglógonos y 8 francófonos), Laurel 14 (6 y 8), y 3 entre los dos. Aunque entre los hispanohablantes arrasó Yanny.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018

Este debate recuerda un precedente que encendió la red hace tres años sobre una foto de un vestido de dos colores que algunos veían blanco y dorado y otros negro y azul.

La palabra de la discordia auditiva puede escucharse en el siguiente enlace, publicado por un usuario de Twitter: