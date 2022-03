¿Qué hace este hombre en el paradero todas las noches? Historia te hará abrazar a tu padre

El padre de una joven se volvió viral en redes sociales, luego de que su hija compartiera una foto de él mientras la espera al regresar del trabajo en una parada de autobús para acompañarla de regreso a casa, sana y salva; la imagen rápidamente le dio la vuelta al mundo y enterneció las redes sociales.

Fue a través de Twitter, donde Belén Cárdenas, de Ñemby, Paraguay, compartió la historia detrás de la fotografía que ha conmovido a los internautas, misma que estuvo acompañada de un texto donde la chica explicó que, aunque no llega tan tarde del trabajo, su papá siempre la espera en el paradero.

“Yo no llego entre las 8:30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo” (sic), escribió en la publicación que está acompañada de la imagen donde aparece su padre aguardando por ella pacientemente.

De acuerdo a la usuaria, su progenitor es una persona de la tercera edad y aseguró que, si no va y la espera en la parada del autobús se estremece, por lo que pidió que siempre esté a su lado: “Viejito, no quiero que nunca me faltes, te amo muchísimo”, escribió.

Yo nio llego entre las 8 30 o 9 a mi casa y él está siempre esperándome en la parada 😭❤️ viejito no quiero que nunca me faltes te amo muchísimo pic.twitter.com/lhtVq4bh33 — Belén Cárdenas (@BelnCrdenas19) February 22, 2022

SU HISTORIA LLEGÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo a un medio local de Paraguay, desde hace 3 años don Félix Cárdenas está atento del horario de salida de su hija Belén para salir de casa, caminar varias cuadras y esperarla en una parada al bajar del autobús, esto a fin de evitar que se exponga al peligro de que la asalten o la acosen tras su largo día de trabajo.

Belén contó en entrevista, que desde 2019 su padre realiza lo mismo, incluso antes, la acompañaba hasta su lugar de trabajo, ya fuera en auto o en colectivo.

“Los primeros tiempos me buscaba del trabajo, pero luego se fue acostumbrando a la idea de que ya no era el cole, que yo tenía que aprender a soltarme más y andar por mi cuenta, pero siempre presente en las paradas”, recordó la joven.

Asimismo, agregó que cuando baja del colectivo, ve a su papá esperándola y siente una gran felicidad, además de dijo que con él se siente segura. “A mi papá, que le agradezco todo lo que ya hizo por mí, por mis hermanos y más por mi hijo, siempre fue y sigue siendo un excelente papá y abuelo”, comentó.





