¿Qué le ocurre a tu celular si usas un cargador que no es el original?

Los cargadores están diseñados para mantener a los teléfonos celulares trabajando correctamente; tienen un mecanismo con el que pueden reconocer la cantidad de energía que requieren sin que se dañe el equipo. Para eso es importante mantenerlos en buen estado y así tendrán un amplio tiempo de vida.

Los equipos móviles traen su propia fuente de energía, las tiendas los venden juntos porque los dispositivos necesitan estar conectados de una manera segura, por este motivo están creados con los ajustes que requieren. En especial por el nuevo sistema de carga rápida, con el se obtiene una conexión más veloz.

Con el paso del tiempo, las personas suelen perder sus cargadores originales, puede ser porque se descompusieron o porque no recuerdan donde lo pusieron, esto provoca que compren aquellos que no son originales, ya que su precio es menor, pero a la larga es muy perjudicial.

¿POR QUÉ SOLO DEBES USAR EL CARGADOR ORIGINAL?

Aunque hay muchas entradas similares, no significa que se le deba poner cualquier cable. Cuando un equipo Android reconoce un cargador que no es el suyo, desactiva la función de carga rápida para evitar problemas, pero esto solo lo hace con los que son distribuidos por las tiendas oficiales, ya que si son de imitación no le será posible protegerse.

La batería correrá el riesgo de recibir más voltios de los que necesita, no podrá procesar todo lo que está entrando, al principio no habrá un daño notorio, ya que los problemas se desarrollan en varios días. Con el paso del tiempo, el celular comenzará a calentarse, incluso cuando no esté conectado.

Después su pila se hinchará, esto generará que la pantalla comience a fallar, haciendo que el sistema táctil ya no reconozca las funciones básicas, es decir, que al seleccionar algún apartado en específico no responderá o escogerá otra opción, y cada vez será más difícil navegar. En este punto ya es necesario comprar otro teléfono.

Para evitar estos problemas, lo mejor es adquirir solo cargadores originales, y para protegerlos se pueden cubrir con algún plástico, principalmente en las partes más frágiles. Tampoco se debe usar el celular mientras está enchufado, ya que al moverlo la entrada se lastima.





Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla