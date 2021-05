¿Qué los motiva y por qué lo hacen? Descifrando a "la bola" que hace campaña electoral

A solo dos semanas de las "elecciones más grandes de la historia", las y los candidatos de los partidos políticos arrecian las campañas políticas para ganar más adeptos y convencer que son la mejor opción; a estas figuras las acompaña "una bola", o bien un grupo de personas asoleadas haciendo jolgorio con matraca y altavoz en mano, pero ¿qué las mueve?, ¿cómo llegaron a eso?, ¿qué los motiva?, ¿por qué lo hacen?

Reddit, uno de los foros más populares en internet tiene aproximaciones a estos cuestionamientos. El canal r/México, es un espacio de más de 440 mil miembros que comparten noticias, discuten lo más relevante de la agenda nacional y las elecciones son un tema recurrente.

Desde la comodidad del anonimato, en Reddit se puede confesar de todo y en medio de la curiosidad electoral, el usuario u/zurdopilot indagó cómo es la política de a pie, donde los protagonistas son nuestros propios vecinos que entre sus actividades están pegar carteles, perifonear, volantear y colgar lonas.

El usuario preguntó si algún miembro del foro ha participado en los bullicios de campaña que ocurren a diario y las respuestas configuraron un prisma donde convergen las caras del desempleo, interés político, acarreos, promesas no cumplidas y coacción.

"Gente que anda en grupitos colgando lonas, repartiendo volantes, caminando con banderas, etcétera. ¿Cómo llegaron a eso? Honestamente quiero saber anécdotas, no especifiquen partido", este es el título de la publicación que suma más de 280 comentarios.

Una radiografía a la organización de los partidos

"Yo "trabajé" (no me pagaban) en varias elecciones con el secretario particular de un candidato amigo de mi familia. No me tocaba a mí colgar lonas, repartir volantes ni banderitas; pero repartía tarjetas, tomaba recados, recibía peticiones, las canalizaba con los contactos en gobierno o le pasaba a los líderes regionales las que ellos podían atender, visitábamos y recibíamos a líderes vecinales.

La flota que cuelga y reparte cosillas en general son los simpatizantes de los candidatos más locales y son casi siempre amigos, familiares y vecinos. En pueblos más grandecitos, esta gente es complementada con los amigos, familiares y vecinos de los "actores relevantes", y en ciudades importantes esto además lo tienes que complementar con compas pagados, pero que también te organiza un líder de barrio o de colonia".

Le regalaron una laptop a cambio de ir a un mitin

"No sé si cuente, yo no anduve con banderitas ni con vestuario o gorras del partido, pero cuando iba en la universidad dieron laptops a los mejores promedios, yo era uno y nos obligaron a todos los que salimos beneficiados a ir a un mitin creo fue cuando Peña era gobernador. La laptop no era la gran cosa pero si me ayudó los primeros años de carrera".

La mujer que ayudaba a políticos a "acarrear" simpatizantes y murió en el olvido

"Conocí a una señora que vivía en la colonia más marginada de la ciudad y ella de toda la vida servía a un partido. Todos los candidatos de distrito sabían de ella e iban a visitarla cuando se acercaban épocas de campaña porque ella acarreaba a la colonia a votar. En lugar de pedir dinero, despensa o bienes, la señora simplemente pedía cosas para la colonia [...] Una de sus hijas me lo confesó todo en la universidad. Cuando la señora falleció mucha gente (políticos) se le acercó a ella (su hija) repitiéndole el mismo cuento de qué cualquier cosa que necesitará podía pedirlo. En las palabras de ella, "siempre supieron la situación en la que estábamos y nunca se molestaron en hacer algo más, sólo se limitaban a lo que ella pedía. Mi mamá levantó la colonia hasta donde está siendo que eso era trabajo de ellos."

Le prometieron apoyos económicos y trabajos en el DIF

"A mi tía, que es la que cada tres años anda en eso, le prometen apoyos económicos, trabajos en el DIF o cosas similares, y le dan durante las campañas despensas y dinero. Lo más que le dieron fue un comedor comunitario al cual no le supo sacar provecho y que fue olvidado por el gobierno, por la colonia y por ella misma. En estas elecciones ya me regaló un kilo de tomate de su candidato.

El partido lo obligaba a mostrar "agradecimiento"

"Extrabajador de gobierno aquí. Lo teníamos que hacer porque era 'una función más' de nuestro trabajo (yo estaba en tecnología). Era una forma de estar agradecidos con el partido que nos dio el empleo"

Cuando no se sabe decir que no al jefe

Yo y mi familia fuimos de acarreados una vez a una de esas cosas y fue por qué el jefe de mi papá le dijo que fuera, no como obligación, pero él no le sabía decir que no a su jefe, igual meses después de eso la doña no ganó y nos llevamos un tortillero y una playera incomodísima pero mis papás las tiraron y evitaron ser grabados a toda costa pues odian los partidos.

Negociando los términos

No anduve como tal repartiendo volantitos o colgando lonas, si no, fui fotógrafo de campaña. "¿Qué me motivaba? Al inicio el dinero, quería comprar una guitarra nueva. Después, las ganas de distraerme porque mi entonces novia me había puesto el cuerno y habíamos terminado".

"Tengo entendido que en realidad no les estaban pagando, porque este partido tiene la mentalidad de la austeridad; a mí me pagaban porque yo no estaba afiliado y explícitamente les dije que si no me pagaban, no iba a trabajar".

Otras respuestas

"La mayoría a lo hacen de a gratis con la esperanza de meterse en el organigrama laboral del ayuntamiento municipal. No todos lo logran".

"Aquí en Puebla Gabriel Biestro, repartía volantes casa por casa y hoy es diputado local, si hay gente que se llega a colar".









