Quédate en casa y celebra el día Star Wars con maratón de la saga en Amazon

Hoy es el día más esperado para los fans de los Jedi, Chewie, Yoda y Darth Vader, hoy es 4 de mayo, el “Día de Star Wars” que nace de la icónica frase de la saga espacial “may the force be with you” que fue cambiada como “May the fourth be with you” (el cuatro de mayo este con ustedes).









Los fans de todo el mundo se reúnen en convenciones especiales, organizaban bailes y solían hacer de este día una fiesta pero este año no se va a poder, por la crisis mundial que se está viviendo en la actualidad derivada del Covid-19.

Están prohibidas las reuniones masivas de público en un solo lugar, las convenciones ya fueron canceladas y los fans de la saga se tendrán que conformar celebrando desde casa y compartiendo contenido en redes sociales (habrá muchos tik toks, eso es seguro).









Pero no todo está perdido conscientes de esta situación si estás buscando ese día “maratoreanar” la trilogía original, las precuelas o las últimas entregadas incluyendo los spin off como Rogue One Amazon Primer video anunció que a partir del primero de mayo puedes encontrar las 10 películas del universo de Star Wars (con excepción de Solo: Una historia de Star Wars) en la plataforma.

Estos son los títulos oficiales, que puedes ver a partir de ya:

Star Wars: Episode I -The Phantom Menace

Star Wars: Episode II -Attack of the Clones

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

Star Wars: Episode IV – A New Hope

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi

Star Wars: Episode VII- The Force Awakens

Star Wars: Episode VIII- The Last Jedi

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Rogue One: A Star Wars Story

Además de estas películas, Amazon Prime Video tiene preparados otros espectaculares títulos originales y clásicos que llegarán durante todo el mes de mayo.

Otras actividades

En la programación del canal Disney XD llega a las pantallas y plataformas de Disney, nuevos contenidos como: “Galaxy of Adventures”.

Consta de 18 cortos que serán estrenados a través de los canales de Disney Latinoamérica en YouTube, Disney XD y en redes sociales de Star Wars.

De esta manera, la saga de Lucasfilm, también prepara el estreno de tres nuevos cortos de “Star Wars Rollout”, serie animada que incluye la adaptación original de todos los personajes a la forma del Droide BB-8.

Y a partir de las 12:30 horas, los seguidores podrán disfrutar de programas con la temática de la “Guerra de las Galaxias”, con la emisión de “Phineas y Ferb: Star Wars”, una adaptación de la famosa animación de los dos hermanastros.

Y como parte de esta celebración, cerrara con la emisión de la cinta “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” y “Rogue One: Una Historia de Star Wars”.

Así que la cita frente al televisor es estelunes por el canal de paga Disney XD y disfrutar de este día dedicado a los grandes personajes de Star Wars.









