Queen llega al ¡top top top! de 31 Minutos con este épico cover de We Will Rock You

Hoy se cumplen 27 años de la muerte de Freddie Mercury, vocalista de Queen, y por esta razón 31 minutos decidió incluir en su "top top top" su épico cover de We Will Rock You.

Juan Tástico fue el encargado de realizar innovar este fabuloso cover, pues se las ingenió y cambió por completo la letra de la canción y creó una mientras tocaba timbres por la calle, pero obviamente nunca perdió el ritmo de We Will Rock You.

"Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido y sale la vecina que no para de gritar…"

Bohemian Rhapsody también llega a 31 minutos

Y tal parece que los integrantes del noticiero infantil más famoso son fans de Queen, ya que hace unos días se viralizó un video en el que Guaripolo estaba escuchando a todo volumen y cantando Bohemian Rhapsody.

Además 31 minutos reveló que su cassette favorito de Guaripolo es una de Queen que incluye ésta mélodia.

¿Cómo murió Freddie Mercury?

Como mencionábamos al principio, hoy hace 27 años murió Freddie Mercury, a pesar de que Freddie hablaba abiertamente de su homosexualidad, el cantante decidió no hablar ante los medios de su enfermedad.

Fue hasta el 22 de noviembre de 1991 cuando decidió anunciar que tenía SIDA con el siguiente mensaje:

“Después de todas las conjeturas hechas por la prensa en las dos últimas semanas, deseo confirmar que fui diagnosticado VIH positivo y tengo SIDA. Sentí que lo correcto era mantener esa información privada, para proteger la privacidad de quienes me rodean..."

"Pero ya es tiempo de que mis amigos y fans sepan la verdad y espero que se unan, a mis doctores y a todos los que están luchando alrededor del mundo contra esta terrible enfermedad. Mi privacidad siempre ha sido especial para mí y soy famoso por casi no dar entrevistas. Por favor entiendan que esa política continuará”, indicó Mercury.

Sin embargo, al día siguiente de haber emitido el mensaje, Freddie Mercury murió, la causa oficial fue bronconeumonía causada por el SIDA.