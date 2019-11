Querétaro tiene el taco de carnitas más grande del mundo

En Querétaro se preparó el taco de carnitas más grande de todo el mundo certificado por el Registro Oficial de Récords Guinness, en el que se utilizaron mil 507 kilos de carne, mil 200 kilos de tortilla y mide 102 metros.

El presidente del patronato de la Cocina Queretana, Francisco Reséndiz Cabello compartió que este domingo desde las seis de la mañana alrededor de 250 voluntarios comenzaron a preparar lo que sería el taco más grande del mundo, del que pudieron comer 15 mil personas que se acercaron al andador Madero para atestiguar el hecho histórico.

Con la elaboración del "Taco más grande del mundo" Querétaro entra al Récord Guiness pic.twitter.com/lWCWHNtnIM — AleCarreJi 🇲🇽 Candelario (@alecarreji) November 10, 2019

“Yo mismo rompí mi propio récord porque el último taco que hice fue de 75 metros, estaba registrado, pero no certificado, yo espero que puedan comer unas 15 mil gentes, empezamos a las seis de la mañana y no nos vamos hasta que los voluntarios den de comer a los visitantes hasta que el taco se acabe”.

@Louis_Tomlinson

Today in the city of Querétaro, MÉXICO, my hometown is holding the biggest carnival taco in the world, do you want one? I invite you🌮💛 pic.twitter.com/dJLqRxa2l4 — A L W A Y S W E M A D E I T 💚 (@x_home_x) November 10, 2019

Reséndiz Cabello agregó que la empresa Los Correa fue uno de los patrocinadores, sin embargo también se contó con la colaboración de cámaras como CANACO, CANIRAC, Turismo de municipio, así como la Asociación de Porcicultores de Querétaro, quienes regalaron más de tres toneladas de carne.





Mundo Calle galesa gana record Guiness como la más empinada del mundo

Sociedad Xonita, la osa de peluche más grande del mundo está en Xonacatlán