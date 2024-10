¿Quién era Arina Glazunova? La joven que murió por grabar un TikTok en Georgia

Arina Glazunova, una joven que subía videos relacionados al deporte en la plataforma TikTok, falleció en Tbilisi, Georgia mientras grababa un clip para la red social.

Por grabar un TikTok cantando la canción For the last time e ir caminando, la joven no se percató que estaba la entrada al metro de Georgia, por lo que al dar un pasó cayó hacia el vació y se fracturó el cráneo.

La muerte de la influencer no fue de forma instantánea, pues medios locales reportaron que Arina fue trasladada a un hospital, lugar donde falleció por la fractura de cráneo.

Ante ello, diversos fanáticos de la tiktoker y algunos medios rusos pidieron que las estaciones del metro de Tbiliis, Georgia tuvieran vallas, con las cuales se habría podido evitar la caída de Arina Glazunova.

¿Quién era Arina Glazunova?

Arina Glazunova era una TikToker de origen ruso. La joven se graduó en 2022 de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, y trabajaba como gerente de relaciones públicas.

La joven también era conocida por su lucha a favor del bienestar animal y su participación en diversas obras de caridad. Por ello, tras enterarse de su muerte, diversos conocidos acudieron a la estación para colocar un pequeño homenaje a su memoria.