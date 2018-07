El Miijs necesita tu ayuda: estas cuentas de redes se hacen pasar por él

SAN LUIS POTOSÍ “Buenos días…Por favor ayuda!!!! Reporten está cuenta, no es mía y publican pura barbaridad, está bien que somos de barrio pero tampoco somos irresponsables e irrespetuosos”…

Así se quejó la mañana de este viernes en su cuenta de Facebook, Pedro César Carrizales Becerra, diputado electo a la LXII Legislatura del Congreso del Estado denunciando la cuenta de Twiter @MijisLocote, donde con palabras altisonantes manda saludos a la“banda pachequiza”.

También la cuenta @MijisLocot ha lanzado tuits tomando su identidad.

El Mijis ya tiene 13 mil seguidores en Facebook y sigue recibiendo mensajes de apoyo de varias partes de la República Mexicana e incluso de otros lugares del mundo, pues hay personas que consideran que “representa a quienes no tienen voz y que generalmente son discriminados por su apariencia física”.

El propio Carrizales asegura que “los que roban visten de traje” y acusó al ex gobernador de Veracruz de crímenes graves, al escribir: “Buenos días!! Les recuerdo que Javier Duarte le dio agua a niños con cáncer, Rosario Robles desvío dinero destinado a los pobres y Javier Lozano quebró Mexicana, todos vestidos de traje y sin ningún tatuaje”.

"Nunca disparé un arma, ni pise la cárcel"

Es legítima la carta de no antecedentes penales de Pedro Cesar Carrizalez Becerra, "El Mijis", de quien se dice ha tenido varios ingresos al penal por la presunta comisión de diversos delitos, lo cual fue confirmado por el Fiscal del Estado, Federico Garza Herrera.

Sobre los ingresos que se registran de "El Mijis" al penal por imputaciones diversas, Garza Herrera dijo que de alguna forma sí fue sujeto algunos procesos en los cuales no hubo ninguna definición en cuanto alguna condena que pudiera establecer los antecedentes penales que establece la ley, es decir que mientras no se le haya dictado sentencia condenatoria no se registra algún antecedente penal.



“Para que se cuente con antecedentes se requiere una sentencia firme atento al principio de presunción de inocencia, estamos ante la presencia de hechos que no traducen en ningún momento un antecedente penal que pudiera ser causa para que la carta se hubiese expedido con antecedentes, y él no tiene ningún proceso condenatorio en su contra”

El Fiscal reiteró detalladamente que el ahora diputado ya no tiene ningún proceso condenatorio en su contra que presuma un antecedente penal, “si hay por ahí algunas causas penales que en el tiempo concluyeron por algún medio jurídico, pero no son concluyentes en la existencia de un delito”.