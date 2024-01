¿Quién es Frank Cuesta? El naturalista embestido por un ciervo que casi lo mata (Video)

Frank Cuesta, youtuber y animalista originario de España, sufrió un fuerte accidente durante una transmisión en vivo después de que fuera embestido por uno de los ciervos que viven en su santuario de animales.

El influencer realizaba una transmisión más desde su santuario en Bangkok, Tailandia, en un pequeño lago y en el fondo se encontraban los ciervos, de los que cuenta ya iba a retirarle “unos cables” de sus cuernos al más grande de ellos, sin explicar más a que se refería.

Con mucha naturalidad al convivir siempre con los animales, le habla y le nombra “¿Qué pasa Perrito?” cuando pasa frente a él, momento en que el ciervo decide embestirlo y comienza a atacarlo.

Frank busca controlar al ciervo al tomarlo por sus cuernos, pero no deja de atacar al ya tenerlo contra el piso, en algún punto vuelve a derribarlo y lo intenta cornear de nueva cuenta. De a poco, el influencer comienza a retomar un poco de control y lo lleva a lo más alto de la zona al animal, en donde parece que comienza a separarse de él.

Son varios minutos de lucha y en donde solo se escuchan los gritos de Frank como los intentos del gran ciervo por seguir con su ataque y no soltarlo hasta tenerlo sometido. Una vez que el hombre logra separarse, le da un fuerte golpe en la cabeza al animal y lanza una piedra para que ya no lo persiga.

OMG, MIRAD LO QUE LE ACABA DE PASAR A @Frank_Cuesta EN DIRECTO EN SU CANAL DE TWITCH 😱



Espero que diga algo pronto, porque se cerró directo y no se sabe nada, ojala esté bien.

Frank Cuesta explica lo ocurrido durante el ataque

En un video compartido en su canal de YouTube en donde mostró el ataque, explicó más de lo ocurrido y señaló que recibió varias cornadas de parte de “Perrito”, incluso una muy profunda en la zona de las costillas del lado derecho que señaló pudo ser mortal. Además, destacó que fue su culpa el ataque.

“He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra, pero bueno, son cosas de vivir aquí, he calculado mal”, comentó Frank posterior al ataque. “Son cosas de estar con fauna salvaje, estoy bien, estoy un poco aturdido por la pelea, pero esta vez hemos salido bien”.

Me he limpiado las heridas, me he cocido porque tuve una herida bastante profunda, vamos a ver si está bien. Tengo heridas por todo el cuerpo de este tipo y lo que quería decir es que estas cosas pasan… Estoy apaleado por todos los lados, tengo inflamado todo en la espalda añadió.

Destacó que, al momento del ataque, lo primero que tuvo que hacer fue quitarse el asta del ciervo de su cuerpo en su herida más profunda.

“A veces la fauna, la naturaleza es así, es dura, es jodida, tengo la suerte de que soy un tío grande, soy un tío fuerte, ‘Perrito’ pesa más de 200 kilos y es un animal con unas astas que te pueden matar”, indicó.

Al comentar que ya se encontraba mejor destacó que esto es bueno de alguna forma para su santuario y que no le queda más que comenzar a recuperarse después del fuerte encuentro con el ciervo “Perrito”.

“Eso quiere decir que el santuario funciona porque los animales están a salvajadas, es un animal que a mí me amaba, me adora, pero tiene sus reacciones, tiene su testosterona, tiene sus días y por eso hay que tener muchísimo cuidado siempre con estos animales, cualquiera de ellos puede ser letal”.

¿Quién es Frank Cuesta?

Francisco Javier Cuesta Ramos es un influencer de 52 años que es conocido en redes sociales como Frank Cuesta y que se dio a conocer en la vida pública después de participar en varios programas de televisión.

Su primer programa fue “Frank de la jungla” para la cadena Cuatro de España en el 2010, televisora en la que también tuvo los programas “La Selva en Casa” y “Natural Frank”. La fama internacional llegó para él en el 2014 cuando comenzó a colaborar con Animal Planet para su programa “Wild Frank”, apodo con el que también empezó a ser conocido por muchos.

Después de que “Wild Frank” salió de transmisiones en 2020, decidió emprender su proyecto en YouTube y al exponer su refugio conocido como “Cuestas shelter”, el cual se encuentra en España.

Para el 2021 se mudó a Tailandia en donde abrió un santuario de cerca de 37 hectáreas ubicado en Bangkok, uno que busca dar hogar a animales que no pueden ser liberados en la fauna de Tailandia al no ser propios de ahí y en donde viven en una semi-libertad. El gran espacio cuenta con una cueva, un lago, un canal artificial y diversa vegetación.

Constantemente realiza transmisiones en vivo por su canal de Twitch en donde muestra la vida en el santuario y explica la convivencia entre los animales o la llegada de nuevas especies. En España se ha convertido en una figura polémica por sus distintos comentarios al siempre hablar de política, por lo que se le ha señalado como extremista.

