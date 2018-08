Descubre la verdad detrás del "me aviona" en Facebook

Si tienes un equipo Android no nos des el avión, literal; mucho menos si tienes un iPhone. Y te lo decimos por la nueva reacción que ha enloquecido a miles de usuarios en Facebook: el "me aviona".

Plane Rough Landing GIF from Plane GIFs

Seguro te has topado en los comentarios de muchas publicaciones con el hashtag "#AddPlaneReact" e intentaste escribirlo para obtener el emoji de avión en tu cuenta pero no pasó nada, ¿no?

NO! GIF from Spongebob GIFs

Bueno pues es que todo se trata de las ideas que "sobraron" de un hackatón de la red social. Según explican medios especializados en tecnología, solo se creó entre los empleados pero nunca planearon que esta función despegara.

¿Entonces por qué todos te piden activarla?

Confused Whitepersanguardian GIF from Confused GIFs

Facebook dejo claro que solo se trataba de un error por lo que no hay un secreto para obtener la reacción. Ni aunque le des like a páginas que llevan este nombre ni mucho menos si escribes el comentario.

Algunos usuarios reportan que al actualizar la app sí aparece aunque no ha sido confirmada esa versión.

Seriously Side Eye GIF from Seriously GIFs

Y sabemos que el "me aviona" no estará por siempre en Facebook pues además de ser un error, hace unos meses la red social explicó que ya no montaría reacciones.

Con esta decisión se despidió del conocido "me enflorece" con su flor morada y del "me enorgullece" con la bandera gay.

Interview Crying GIF from Interview GIFs

"Ya no estamos haciendo reacciones personalizadas para las principales vacaciones o momentos en la cultura. Sabemos que las personas se apoyan mutuamente en todo el mundo y durante todo el año, por lo que estamos creando efectos y productos como marcos de perfiles disponibles durante todo el año", explicó la red social.