Regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre: esto significa la tendencia de TikTok

En redes sociales es común que surjan diversas tendencias que pongan de moda la conmemoración o el dar regalos en fechas significativas. Por lo que de plataformas como TikTok han surgido diversos trends que popularizan el mostrar afecto con diversos regalos.

Una de las tendencias que ha popularizado TikTok es el regalar flores amarillas cada 21 de septiembre, como parte del incio de la primavera en Argentina, pues de dicho país surgió la serie Floricienta, donde se popularizó la canción Flores amarillas que dio origen al trend.

Al igual que la explicación de las flores amarillas, aquí te contamos por qué se popularizó el regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre.

¿Por qué se regalan Hot Wheels el 30 de septiembre?

El regalar carritos Hot Wheels el 30 de septiembre fue una tendencia que se popularizó hace un año, por iniciativa del tiktoker Alejandro Rodríguez. De acuerdo con su explicación, buscaba realizar un trend similar al de las flores amarillas, pero ahora dedicado a los hombres.

#floresamarillas #hotwheels ♬ Flores Amarillas - Floricienta @aalejandro.rdz Dia internacional de regalae carritos hot wheels #21deseptiembre

La razón por elegir a los carritos Hot Wheels y no otro artículo se debe a que Alejandro, al igual que otros niños, no recibían este popular juguete y no quería que nadie se quedara sin el suyo.

#30deseptiembre #floresamarillas #hotwheels #21deseptiembre ♬ sonido original - Soy Alejandro Rodríguez ⚡️ @aalejandro.rdz Invente el dia internacional de regalar carritos hot wheels #soyalejandrordz

Al “inventar” el “día internacional de regalar carritos Hot Wheels” logró que su “niño interior” sea feliz. Cabe decir que estos artículos no solo podían ser regalados en pareja, sino que cualquier persona podía obsequiarle uno a un hombre.

Aunque la tendencia original inició con regalar ramos de carritos Hot Wheels, el tiktoker aseguró que también podrían sumarse al trend regalando un solo artículo.