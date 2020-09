"Regalen las nalgas, no mis libros", Fernanda Melchor explota por PDF de su obra

La escritora Fernanda Melchor no pudo con su enojo y explotó en redes sociales contra la gente que "lucra" con sus libros y los distribuye en PDF, haciendo que dicha palabra se volviera tendencia.

Melchor utilizó su Twitter para manifestar su molestia al darse cuenta que un joven ayudante de profesor ofrecía el PDF de “Temporada de huracanes” para quien lo quisiera.

oye, Fernanda, pues nada, yo leí Temporada...porque me lo roló una amiga en pdf



yo no tenía idea de quién eras y ni en pedo iba a gastar en una autora desconocida para mi y x eso mi amiga me pasó el pdf y cuando lo terminé, con todo y mi poca abundancia de fondos, lo compré — aquidania (@AquiDania) September 10, 2020

Sin embargo, hubo lectores que estuvieron en desacuerdo con la reacción de la escritora al argumentar que no siempre es posible comprar los libros y que por ello la gente recurre al PDF.

Asimismo, hubo internautas que a pesar de conseguir el libro en dicho formato, explicaron que posteriormente lo compraban para poder tenerlo en original.

Tras los señalamientos y las críticas, la autora respondió y se defendió diciendo que sólo estaba molesta con las personas que "lucraban con su trabajo" y que no trató de "linchar nadie", sin embargo, aceptó que tiene sentimientos como cualquier persona.

Jaja, no lincho a nadie, amiga. ¿Quién no ha leído un libro pirateado cuando no ha podido conseguirlo? Sólo estaba muy enojada anoche con la gente que lucra con mi chamba. Soy una persona, con sentimientos, no un nombre en un catálogo. — Fernanda Melchor (@fffmelchor) September 10, 2020

Incluso trató de bromear diciendo que"era hora de chambear en su nueva novela, pues esos PDF's no se generan solos".

Bueno, ya basta de chorcha y empecemos a chambear en la nueva novela, que esos PDFs piratas no se van a generar solos. — Fernanda Melchor (@fffmelchor) September 10, 2020

PDF ¿bueno o malo?

Tras volverse Trending Topic, el debate sobre sí es bueno conseguir estos libros en PDF o no, comenzó en la red.

Algunos apuntaron que, mientras más circula un libro, es mejor para el autor y que esto favorece su distribución pues es como un medio que sirve para darle difusión "gratis".

Incluso, Impronta Casa Editora señaló que reproducir una copia con fines personales no es delito y fomentó el PDF pues aseguró "es un derecho" y agregó la citada ley.

Por cierto, reproducir una sola copia de un libro entero para fines personales y sin lucro no es delito. Las limitaciones de los derechos patrimoniales en México lo permiten.



Fotocópiele o reproduzca en PDF, que es su derecho. pic.twitter.com/rmuRDVRLI8 — Impronta Casa Editora (@casaimpronta) September 10, 2020 Muchos experimentos (y mi propia experiencia como editor) apuntan hacia algo claro: mientras más circula un libro, por ejemplo en pdf, más termina vendiéndose. — Luigi Amara (@leptoerizo) September 10, 2020 y dicho sea de paso: por esos mismos escrúpulos nos quedamos sin carpeta de historia salvadoreña. pero sigan restringiendo los libros al circuito del capital, eh — tired king pedroguitas (@kingpedroguitas) September 10, 2020

