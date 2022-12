Reportero deportivo se molesta por tener que cubrir tormenta invernal y se hace viral [Video]

Mark Woodley es un reportero especializado en deportes en Iowa, Estados Unidos, y se ha vuelto viral después de que mostrara lo que sufrió enfrente de la cámara cuando fue enviado a reportar la tormenta invernal que caía sobre la ciudad.

La tormenta invernal que vive los Estados Unidos es considerada la más severa en muchos años, debido a que la masa de aire ártico provoca sensaciones de frío que alcanzan hasta los 40 grados Celsius bajo cero.

El reportero vivió de manera intensa esta tormenta y su rostro como sus palabras dejaron ver que quien da las noticias del clima no es algo para lo que está hecho.

Reportero y su mala experiencia con el clima

Como integrante de la cadena KWWL, una filial de la NBC, Woodley se trasladó a las calles de Waterloo para dar el reporte de cómo avanzaba la tormenta invernal, por lo que tuvo que soportar el frío y la nieve.

En cada uno de sus reportes que comenzaron desde las 3 de la mañana, Mark no dejaba de mencionar que él está acostumbrado a dar las noticias de deportes, por lo que ni siquiera sabía que había una edición tan temprano, ya que él despierta hasta las 8 de la mañana.

“¿Qué mejor momento para pedirle a un reportero de deportes que venga unas cinco antes de lo que normalmente se despertaría, se mantengan en el viento, la nieve y el frío y diga a otras personas que no hagan lo mismo?”, afirmó Woodley.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg — Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022

Sus interacciones con el conductor en el estudio, Ryan Witry, comenzaron a ser cada vez más graciosas y desesperantes para Woodley, quien no dejaba de enojarse por un trabajo que no le correspondía.

En algunos momentos incluso preguntó si no era una broma de sus compañeros y ante el sufrimiento señalaba que le parecía una buena señal que todavía pudiera sentir la cara.

“Sintonice el programa durante las próximas dos horas para ver cómo me pongo cada vez más y más irritable”, comentó en uno de sus enlaces. “Estoy bastante seguro, Ryan, ustedes agregaron una hora extra al programa solo porque a alguien le gusta torturarme. En comparación con hace dos horas y media, cada vez hace más y más frío”.

Para la fortuna de Mark, al llegar las seis de la mañana su tiempo como reportero del clima pudo terminar, lo que para él significó una gran satisfacción y con una gran sonrisa se despidió de la audiencia.

Del lado del clima, a medida que sus reportes avanzaban la cantidad de nieve que caía se volvía cada vez más intensa en las calles. En algunas de las zonas en donde se encontró se podía ver como no había rastro de mucha nieve para después aparecer grandes montones y las zonas totalmente en blanco. La temperatura en la zona alcanzó los menos 12 grados.

Mark Woodley y su experiencia en la nieve

Después de que se volvió viral la forma en que sobrepasó su tiempo en la dura tormenta invernal, Mark Woodley fue entrevistado por varios medios y en su propia televisora para dar a conocer más sobre su experiencia.

Él ha trabajado cerca de 20 años de forma intermitente en la cadena y señaló que nunca había hecho algo así, por lo que una vez que terminó su aventura con el clima pensó que tendría problemas con sus jefes, pero ellos se mostraron encantados con los resultados.

“Ser conocido por ser el viejo cascarrabias de los deportes y el clima no estaba en la lista”, afirmó. “Todo fue increíble, no entiendo cómo las celebridades hacen algo. Es agotador. Me encanta porque es algo nuevo para mí, pero nunca vi venir algo así”.

También contó que fueron sus amigos y familiares quienes lo motivaron a que compartiera en sus redes sociales el montaje con sus mejores frases durante su transmisión en vivo.

En total, Mark tuvo un total de 14 enlaces en medio de la tormenta invernal en solo tres horas y media, por lo que espera no volver a pasar por ello y ya ha regresado a sus actividades habituales y el próximo sábado volverá a narrar el futbol americano.

