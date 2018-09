Los memes de Ricardo Anaya como nuevo profesor de la UNAM

¡Sí, así como lo leíste! Ricardo Anaya, ex candidato a la Presidencia de la República, dejará a un lado la actividad política para dedicarse a impartir clases y aunque se estipulaba que fueran en la Universidad Autónoma de México (UNAM), todo resultó ser fake news, lo cierto es que la gente no tardó en reaccionar y creó memes de las posibles materias a las que se va a dedicar el ex candidato

Hoy, @alex97am y yo hicimos una lista de cosas que haría Ricardo Anaya como profesor de la HHH FCPYS.

Entre ellas hay ejemplos como:

-Dejar controles de lectura con mapa conceptual cada clase

-Llevar su propio proyector y su iPad para dar clase

-Comer pastes kikos — Axel Loaria (@AxelLoariaV3) 25 de septiembre de 2018

Lo que si es cierto es que Anaya Cortés dará una maestría sobre México en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA, según sus siglas en inglés), uno de los institutos de posgrado de la Universidad de Columbia, y habría llegado ahí mediante la recomendación de su ex jefe de campaña, Jorge Castañeda.

Esta es la asignatura que Ricardo Anaya Cortés impartirá el próximo semestre en Polakas... pic.twitter.com/ATm3eylL8F — Mujer a medio terminar (@morraproletaria) 25 de septiembre de 2018

Y Ricardo Anaya dará clases. Y cuando la clase esté desordenada el profesor gritará TA TA TA TÁ...

Y en el rincón se escuchará al Chavo de la Cuarta... pic.twitter.com/NTK9qQn4f4 — Nacho Lozano (@nacholozano) 25 de septiembre de 2018

En agosto, Damián Zepeda, actual dirigente del PAN, ya había adelantado que Anaya planeaba dedicarse a la docencia.

Yo, cada que vaya a la FCPyS con Ricardo Anaya siendo profesor. pic.twitter.com/nW0vQhStRq — Francisco Gómez 8a. (@francisco_g8a) 25 de septiembre de 2018

Además que vivirá con su familia en México, aunque estará viajando a Estados Unidos cada ocho o 15 días, para dar las clases en el posgrado. Añadieron que no se retirará del PAN pero mantendrá un bajo perfil.

Imagínense decirle a Ricardo Anaya que no hiciste su tarea porque tuviste un problema familiar y de repente saque unas cartulinas con fotos tuyas en la peda del fin de semana. pic.twitter.com/omQ8dJ84nc — V (@ViridianaMtz) 25 de septiembre de 2018

Ricardo Anaya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, así como un doctorado en la UNAM. Ha sido profesor en Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro.

Me pregunto si Ricardo Anaya dara clases de lavado de dinero o de qué jajajaj pic.twitter.com/QBhl78spvb — Hugo Peralta (@HugoPer36411320) 25 de septiembre de 2018

Mientras que la UNAM desmintió todo el alboroto que se dió en redes sociales

En un comunicado, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales informó que “en esta institución no existe ninguna relación laboral ni académica con el señor Anaya y que, hasta el momento, no existe compromiso de incluirlo en la plantilla de profesores del siguiente semestre ni en licenciatura, ni en posgrado”.