La Iglesia se moderniza: ahora podrás rezar con rosario digital

Como un esfuerzo del Vaticano para que la fe y la religión lleguen a las nuevas generaciones, lanzaron el rosario electrónico eRosary, que es un dispositivo electrónico con forma de pulsera que se conecta a una aplicación gratuita de tu teléfono móvil que se puede descargar para Android e iOS, y que se activa al hacer la señal de la cruz.

El dispositivo consta de diez cuentas del rosario consecutivas, fabricadas con hematita y ágata negra, y de una cruz inteligente que almacena todos los datos tecnológicos conectados a la aplicación.

Click To Pray eRosary: il nuovo rosario intelligente per pregare per la pace nel mondo. #ClickToPrayeRosary #ForPeaceintheWorld



Vai sul sito https://t.co/Du3JZ6Lilj pic.twitter.com/Km2z1gu6Qz — Pope’s Worldwide Prayer Network – Vatican (@popesprayernet) October 16, 2019

Cuando se activa, el usuario tiene la posibilidad de elegir entre rezar el rosario estándar (tradicional), un rosario contemplativo y diferentes tipos de rosarios temáticos que se actualizarán cada año. Una vez que el usuario comienza a rezar, el rosario inteligente muestra su progresión a medida que avanza sobre los diferentes misterios y lleva un registro de cada rosario rezado.

El proyecto del Click To Pray eRosary es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa, una obra pontificia con la misión de movilizar a los católicos a través de la oración y la acción frente a los desafíos que enfrenta la humanidad y la misión de la Iglesia.

El dispositivo cuesta 99 euros, unos dos mil 105 pesos aproximadamente, y se puede adquirir en www.clicktoprayerosary.org.