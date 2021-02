Rubí va de candidata en Charcas... pero no la de los XV años

Y cuando parecía que los peluches y tiaras de quinceañera quedaban en el pasado, se desmiente la versión de que la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra, sería candidata a la alcaldía de Charcas, San Luis Potosí abanderada por Movimiento Ciudadano.

Se trató de una Fake News que encendió las redes sociales, al confundir irresponsablemente el nombre de Rubí con la chica que se convirtió en un fenómeno mediático en 2016 luego de que sus padres presumieran el monumental festejo de quince años de su hija.

La que sí será candidata a la presidencia municipal de Charcas por el partido Movimiento Ciudadano se llama Rubí Flores de 22 años de edad y no tiene nada que ver con Rubí Ibarra la quinceañera más famosa de México, quien además es originaria del municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, no de Charcas.

Fue el propio Movimiento Ciudadano el que aclaró la confusión.

Más tarde, la propia Rubí subió un video a redes sociales en el que rechazaba por completo ser la candidata a la presidencia municipal de Charcas.

“En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidenta –municipal– aquí en Charcas. Lo cual aquí les digo que es totalmente falso. No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación”, comentó.

Asimismo, indicó que por causa de esta fake news había comenzado a recibir mensajes de odio a través de sus cuentas en distintas redes sociales.

“Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, acusó Rubí.

Finalmente, aclaró que no está interesada en la política, pues actualmente se encuentra estudiando comunicación y pidió a las personas dejar de creer en medios "amarillistas".

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión. Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, puntualizó la joven.