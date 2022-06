¡Saquen los pañuelos! Músico rompe en llanto tras tocar en la boda de su exnovia

En ocasionas cuando las personas terminan un relación tienen que convivir a pesar de que ya no lo quieran hacer, puede ser porque van en la misma escuela o son compañeros en el trabajo; en consecuencia, el proceso de separación es más complicado, esto fue lo que le pasó a un joven quien decidió difundir su experiencia.

En redes sociales se hizo viral la historia de Briian Rodríguez, un músico originario de Guadalajara, Jalisco, que hace unos días fue contratado para tocar en una boda, pero lo que no sabía es que esa fiesta era para celebrar la unión de su exnovia con alguien más. Su caso quedó documentado en un video en el que se ve como llora mientras mira lo que hay frente a él.

Él intérprete pertenece a una agrupación de música regional mexicana llamada Banda La Fugitiva De Mike Miramontes, la cual se dedica a tocar en diferentes eventos, gracias a su impacto entre la comunidad local, es que lograron ser invitados para amenizar esta celebración, pero desconocían que esto pasaría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Briian Rodriguez (@briian_fugitiva)

SU EXSUEGRO LA CONSOLÓ

A través de su cuenta oficial de TikTok, Brian compartió su caso con el siguiente mensaje “Me tocó trabajar en la boda de mi ex”. En la grabación, él aparece a un costado del salón en donde se realizó la recepción, intentando limpiarse las lágrimas, además, estaba un poco sorprendido por lo que veía.

Luego, se aparece el papá de su exnovia para entregarle una bebida alcohólica: “Pero aún me atiende mi exsuegro”, destacó el músico. En ese instante, él y las personas que están a su lado se ríen por el gesto.

Este video hasta al momento ya tiene más de 5.7 millones de reproducciones, además, cuenta con 455 mil reacciones y cientos de comentarios de usuarios que intentan darle su apoyo, por otro lado, también hay quien se burla por lo que le sucedió, estas son algunas de las opiniones.

@briian.rv #boda #ex #banda #guadalajara #fugitiva #desamor #parati ♬ sonido original - Briian Rodriguez

“Señal que fuiste buena pareja para que los papás sigan siendo amables contigo”, “Bueno ellos saben el motivo que hayan terminado”, “y Para que lo contrata habiendo tantos grupos musicales…por otro lado le sirve para superarlo y comenzar de nuevo”, entre otras.

Asimismo, algunos de sus seguidores le pidieron que publicara la siguiente parte para que pudieran conocer la reacción de su ex; no obstante, él no ha respondido y no ha vuelto a mencionar el tema en su perfil.





