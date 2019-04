Se creyó Randy Orton; arrestan a estudiante por intentar un 'RKO'

Un estudiante de 18 años fue arrestado debido a que intentó aplicar una llave de lucha libre contra el director de su preparatoria.

Todo ocurrió el pasado miércoles en la Miami Southridge Senior High School, donde, según un video captado por uno de los estudiantes en el pasillo y difundido por la cadena norteamericana CBS, Gianny Sosa trató de atacar al profesor Humberto Miret.

Student records video after allegedly pulling wrestling 'finishing move' on his high school principal at Miami South Ridge Senior High School. Read about it here: https://t.co/b6fdJrMZ4J #RKO #WrestlingMove #Wrestling #MiamiSouthRidgeSeniorHighSchool pic.twitter.com/q6NHYiVh2q — CBS4 Miami (@CBSMiami) 11 de abril de 2019

El “RKO” es una llave utilizada como "finisher" por el luchador de la WWE Randy Orton, dicha llave que consiste en sujetar al oponente del cuello con el objetivo de golpearlo contra la superficie.

Ver esta publicación en Instagram It all came full circle on #SDLive this week... #GauntletMatch @randyorton @thetruekofi Una publicación compartida por WWE (@wwe) el 23 de Mar de 2019 a las 12:00 PDT

Ver esta publicación en Instagram Suave. #SDLive @randyorton Una publicación compartida por WWE (@wwe) el 21 de Feb de 2019 a las 2:44 PST

Los hechos fueron calificados como “broma” por el propio estudiante y su familia, mientras la policía de Miami presentó a Sosa frente a un juez con cargos de agresión a un empleado escolar y por interferir con las labores de una institución educativa.

El juez del caso encontró causas probables para la comisión de los cargos; sin embargo, se le otorgó algunos beneficios y Sosa no tuvo que pagar la multa de 750 dólares (14 mil pesos) que le fue impuesta para salir de prisión.

This is the booking photo of Gianny Sosa, 18, after being arrested for allegedly attempting an #RKO on his principal. He’s expected to bond out of jail soon. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/WGytAR9KQq — Liane Morejon WPLG (@LianeWPLG) 11 de abril de 2019

“Se siente como si estuviera siendo acusado de algo que no merece. Mi hermano es un buen tipo y todo lo que quería era jugar y hacer que la gente se sintiera feliz. Esto no podría haber sido un movimiento violento”.

Mike Sosa, hermano de Gianny, quien estuvo presente cuando ocurrió el atentado.

De acuerdo con Mike Sosa, el director de la preparatoria agredió a su hermano luego de los hechos, pues supuestamente lo sometió y posteriormente le golpeó la cabeza para posteriormente llamar a la policía.

No obstante, la Oficina de Comunicaciones de las Escuelas de Miami-Dade ignoró la declaración y centró su condena contra el alumno.

“Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade trabajan diligentemente para cultivar un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal. Es desafortunado que alguien instigó una situación de autopromoción que podría causar daño a los demás. Los casos de comportamiento perturbador y amenazador se manejarán con rapidez y tendrán consecuencias graves”, se lee en el comunicado emitido por la institución educativa.

Con información de CBS Miami

