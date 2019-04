"Se tenía que decir” de dónde viene este meme lleno de sinceridad

Si no has vivido los últimos días en una cueva alejado de todo el mundo, ya debes estar familiarizado con el meme del momento, un simpático pollito amarillo que golpea una mesa y con una sentencia terminante expresa un: “Se tenía que decir y se dijo”, lo que ha dado rienda suelta a todo aquello que siempre habías guardado en tu ronco pecho pero que no te animabas a decir públicamente.

Las quesadillas son con queso maldita sea, lo demás son tacos #SeTeniaQueDecirYseDijo pic.twitter.com/VXSLlgOpqE — SiempreLy (@SoySiempreL) 9 de abril de 2019

La frase inició en el vieojuego Club Penguin, un juego en línea y con multijugadores que trataba sobre un mundo virtual que tenía como personajes principales a pequeños pingüinos que interactuaban entre sí.

Un mundo virtual basado en una isla antártica cubierta de nieve en dicho juego podías intercambiar frases y de ahí proviene el famoso “se tenía que decir y se dijo”.

Club Penguin se volvió tan famoso y popular que se convirtió en una gran comunidad en línea, con muchísimas cuentas e incluso fue adquirido por Disney, sin embargo el 30 de marzo de 2017 a las 12:01 todos los servidores de Club Penguin se cerraron oficialmente.

Este #meme se usa para expresar una idea y exteriorizar un pensamiento que nadie dice y acá te dejamos una selección de los más divertidos:

La Pepsi sabe bien culero.



Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/3tLD1lqrpU — Se Tenia Que Decir Y Se Dijo (@se_tenia) 9 de abril de 2019

¿Pretender ser amigo de tu ex? A los amigos se les respeta y admira, se les quiere y confía en ellos, esto requiere una historia previa de respeto y lealtad. Un amigo es un amigo, no quieras justificar tu dependencia...

Se tenía que decir y se dijo... pic.twitter.com/kU3wcznteN — Dr Kings (@DrKing_s) 4 de abril de 2019

No porque te quedes hasta tarde en la oficina significa que trabajas más, más bien te estuviste haciendo wey todo el día.



Se tenía que decir y se dijo.#SeTeniaQueDecirYseDijo pic.twitter.com/eLwkxyUGXA — Iken (@iKen91) 8 de abril de 2019

Jajajajajajajaja #SeTeníaQueDecirYSeDijo #HorariodeVerano2019 pic.twitter.com/ZILdmn0H8V — Ingrid (@IngdMnl) 7 de abril de 2019





Publicar frases en inglés no significa que sean bilingües...#SeTeniaQueDecirYseDijo pic.twitter.com/AUZUguS1OX — Rouse Velázquez (@rouse_vc) 10 de abril de 2019

También hay variaciones con otros personajes:





No está muerto lo que yace eternamente, y en infinitos eones, incluso la muerte puede fenecer.#SeTeniaQueDecirYseDijo pic.twitter.com/HGZdpOzNe3 — Cthulhu (@Viejo_Cthulhu) 9 de abril de 2019

#SeTeniaQueDecirYSeDijo pic.twitter.com/3fI4MkqO6y — Cris Lepe (@Crisita20) 10 de abril de 2019

Y ya han surgido aquellos que piden dejar descansar a este simpático pollito:

Ya nos tienen hasta la madre con este mame. #SeTeniaQueDecirYseDijo pic.twitter.com/qZixnNDtI3 — Xavier Ortiz (@XavierO84382851) 10 de abril de 2019

