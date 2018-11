Senador ofrece 10 mil pesos en gasolina si lo sigues en Instagram

Samuel García, senador del partido de Movimiento Ciudadano, ha creado una estrategia en Instagram para conseguir seguidores, mediante la cual promete dar 10 mil pesos a la persona que resulte ganadora de una dinámica que él mismo creó.

El concurso consiste en seguir las cuentas de una joven que se hace llamar en Instagram @marianardzcantu y, por supuesto la suya @samuelgarcias, posteriormente el participante debe dar like a la publicación, escribir uno o más comentarios y dentro de estos, etiquetar a tres amigo más, puntualizando que cada comentario debe tener personas distintas.

Ver esta publicación en Instagram En el shopping del buen fin. Ya me saco un susto la @marianardzcantu Una publicación compartida por Samuel García SENADOR (@samuelgarcias) el 17 de Nov de 2018 a las 6:01 PST

Según Samuel García, esta actividad la realiza por el alza en el precio del combustible "y más ahorita que ya llegó el litro de Premium a 22.5 y la magna a 21" y "seguirá subiendo mientras no den #REVERSAALGASOLINAZO", añade.

Ver esta publicación en Instagram GASOLINAZO GIVEAWAY Te queremos regalar @marianardzcantu y yo: $10,000 pesos en gasolina, sobre todo ahorita que ya llego el litro de premium a 22.5 y la magna a 21 y seguirá subiendo mientras no den #REVERSAALGASOLINAZO Participa! Lo único que tienes que hacer es: -Seguir las cuentas de @marianardzcantu y @samuelgarcias -Darle like a este post -Dejar uno o más comentarios etiquetando 3 amig@s. Cada comentario debe tener personas distintas. Y listo! Entre más participes etiquetando amig@s más oportunidad tienes de ganar. Se cerrará el giveaway el 28 de Nov ! Good luck! *******De acuerdo a las reglas de Instagram debo aclarar que esta actividad no está administrada o relacionada con Instagram Inc #ad Una publicación compartida por Samuel García SENADOR (@samuelgarcias) el 21 de Nov de 2018 a las 8:19 PST

Con la creación de este concurso agregando el hashtag #REVERSAALGASOLINAZO, García obtuvo en menos de 12 horas cerca de cuatro mil mensajes de personas siguiendo sus instrucciones.

Asimismo, el senador de Movimiento Ciudadano resaltó que "entre más participes etiquetando amig@s más oportunidad tienes de ganar"

Advirtió que la dinámica se cerrará el 28 de noviembre "debo aclarar que esta actividad no está administrada o relacionada con Instagram Inc #ad".

Ver esta publicación en Instagram MEN PWR 👊 Una publicación compartida por Samuel García SENADOR (@samuelgarcias) el 16 de Nov de 2018 a las 12:16 PST

Por otro lado, a algunos usuarios no les hizo mucha gracias esta estrategia creada sólo con el objetivo de conseguir followers, ya que aseguran, es una práctica que ofrece dinero por medio de mentiras "acabas de perder toda credibilidad para mí", escribió una de sus ya seguidoras.

Foto: Instagram

Cabe señalar que el también abogado y financiero, el día de hoy se proclamó, en el Senado de la República, en contra se los superdelegados "no queremos virreyes, vicegobernadores, jefes políticos, menos como premio de consolación a los candidatos de Morena que perdieron Gobernaturas, Senado, Alcaldías... si el pueblo no votó por ellos y no los quiere, que no los pongan por dedazo" concluyó.