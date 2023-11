Día de Muertos 2023: ¿por qué los niños se disfrazaron de cámaras y bocinas para pedir dulces?

Como cada año, este Día de Muertos las mexicanas y mexicanos pusieron toda su creatividad en sus disfraces. Algunos optaron por personajes clásicos de películas de terror y los más arriesgados decidieron ser aliens con muchas luces o se inspiraron en tendencias populares como la "monja de la feria".

Te puede interesar: Sustos que dan gusto: los disfraces de perritos que se volvieron virales este 2023

Sin embargo, algunos de los disfraces que se volvieron virales, especialmente porque muchos desconocen su significado, fueron los de la población más jóven que se disfrazaron como cámaras de seguridad, inodoros o televisiones.

#diasemuertos #hallowenmexico ♬ MONACO - Bad Bunny @arathcopca En mis tiempos nos diafrazabamos de winnie phoo #halloween

Varios usuarios de TikTok grabaron a niños con estos peculiares disfraces que bailan al ritmo de la canción Everybody Wants To Rule The World de Tears For Fears.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Con descripciones como “En mis tiempos nos disfrazamos de Winnie Phoo”, la gente mostró su reacción de asombro.

#halloweendisfraz #camaraman ♬ Everybody Wants To Rule The World - Single Version - Tears For Fears @pao_rzrs No tengo idea de que sea estw disfraz #halloween

¿Por qué se disfrazan de cámaras y bocinas?

Esta tendencia surge a raíz de la serie “Skibidi Toilet” que se transmite en Youtube y que se estrenó este 2023.

Al principio, el animador Alexey Gerasimov publicó en su canal de Youtube DaFuq!?Boom! un video animado de una taza de baño con una cara y musicalizado con la canción de "My style is ridiculous", que también era tendencia en algunas plataformas.

Al adquirir popularidad, el creador siguió la serie en la que los terroríficos inodoros con caras tienen el objetivo de enfrentarse a los “Speakerman” o “Camara man”, cuya característica principal es que visten traje y sus cabezas son de aparatos electrónicos.

Actualmente suman más de 10 temporadas y la duración aproximada de sus episodios es de 15 segundos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y aunque que para muchos son disfraces “extraños” son comunes para los niños, algunos adolescentes y los padres de familia que les ayudaron a elaborar con distintos materiales los “aparatos” que llevan sobre los hombros.

@gi.mndoza #halloween2023 #camaraman📷 #camaramanchallenge #pachacamacperú #viral #trend #fyp ♬ Everybody Wants To Rule The World - Tears For Fears

Con información de El Sol del Centro